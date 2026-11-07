Desde Casavalle al Centenario: los testimonios de los fieles que llegaron para ver al papa León XIV

La visita del papa León XIV a Uruguay convocó a fieles de distintas edades y procedencias, unidos por la expectativa de encontrarse con el pontífice y escuchar su mensaje. Desde Casavalle, donde se desarrolló una de las actividades de su agenda, hasta el Estadio Centenario, donde miles de personas siguieron el encuentro, las historias de quienes se acercaron reflejaron la emoción que despertó su llegada al país.

Entre los presentes en Casavalle había cuatro mujeres de Pocitos que se sumaron como voluntarias a las actividades organizadas por la visita papal. Una de ellas contó que recibió la noticia de la llegada de León XIV con "emoción, felicidad y alegría". Otra explicó que se prepararon durante meses para participar de la jornada: "Nos estamos preparando hace bastante tiempo, con distintas instancias, para estar preparadas para este día".

Las mujeres ya habían visto al papa el viernes, durante su paso por la rambla de Montevideo, y tienen previsto acompañar también su visita a Florida. Sobre la decisión de León XIV de llegar hasta Casavalle, una de ellas destacó el gesto de acercarse a un barrio donde considera que su presencia es especialmente necesaria. Para ella, se trata de una muestra de humildad: el pontífice "va al lugar al que más lo necesitan".

También en Casavalle, Silvia, vecina del barrio desde hace más de 30 años, se mostró emocionada por la visita. "Es el aliento que necesitamos para el pueblo uruguayo", expresó. Aunque no había podido trasladarse hasta el Estadio Centenario, aseguró que no quería perderse la oportunidad de participar de la jornada: "Hoy podía faltar, quería venir".

Silvia también destacó que León XIV hubiera decidido viajar a Uruguay pese a los problemas de salud que atravesó. "Fue una sorpresa que con todo lo que le pasó haya decidido venir", comentó. Además, valoró el trabajo de la Iglesia en el barrio y coincidió con la idea de que su presencia alcanza lugares a los que, en ocasiones, el Estado no llega.

La emoción de encontrarse con otros fieles

En el Estadio Centenario, entre quienes llegaron para participar del encuentro con León XIV había un grupo de estudiantes del Colegio Seminario que colaboró como voluntario. Uno de ellos destacó la posibilidad de compartir la experiencia con jóvenes de otras instituciones educativas jesuitas, entre ellas el Colegio San Javier de Tacuarembó.

"Vinimos con todos los jesuitas de otros colegios, como el San Javier de Tacuarembó. Todo este rejunte de gente a mí me emociona mucho", expresó.

Otra estudiante contó que el viernes había ido a ver al pontífice a la plaza Independencia y señaló que uno de los mensajes que más la había movilizado estaba relacionado con la convivencia. "Me gusta que comunique que todos tenemos que sentirnos cómodos en nuestro país. Esos mensajes me llegan mucho", afirmó.

Un tercer estudiante puso el foco en el encuentro entre la Iglesia y la ciudadanía, más allá de las diferencias y procedencias de quienes se acercaron. "Me parece que es algo lindo poder juntarnos todos los de la Iglesia y la ciudadanía y sumarnos a esta fiesta para ver el pantallazo de todos los que somos. De unidad y humanidad", sostuvo.

La convocatoria también atrajo a uruguayos que residen en el exterior. Una mujer que vive en Chile desde hace nueve años viajó para la ocasión. La mujer expresó su simpatía por León XIV y lo diferenció de su antecesor, el papa Francisco. "Me encanta este Papa, no me gustaba Francisco, pero me gusta este. Es humano, el otro se había fabricado un personaje", afirmó.

Entre sus expectativas para el encuentro, mencionó el deseo de que el pontífice transmitiera un mensaje de paz en un contexto internacional marcado por los conflictos, además de expresar su esperanza de que haya salud.