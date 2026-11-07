“Nuestra fe nos sostiene": la llegada del papa León XIV a Casavalle, donde visitó un proyecto habitacional

El papa León XIV llegó sobre las 17:00 horas de este sábado al barrio Casavalle, en Montevideo, donde recorrió un proyecto habitacional impulsado por la comunidad católica y bendijo las viviendas que se construyen para 12 familias. La iniciativa, denominada Escuela de Familias, busca que el acceso a una casa propia esté acompañado por un proceso de formación y acompañamiento centrado en la fe, la educación de los hijos y la construcción de un proyecto de vida.

Durante la recorrida, el pontífice estuvo acompañado por el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, el padre Pablo Coimbra, impulsor del proyecto, y por voluntarios de la comunidad. También participaron el cardenal Daniel Sturla y vecinos de la zona, que se acercaron para saludar al papa y expresarle su alegría por la visita.

León XIV saludó a varios habitantes del barrio, entre ellos a un hombre que se encontraba en silla de ruedas junto a su familia. También se detuvo a conversar con un grupo de unos seis niños, integrantes de distintas familias vinculadas a la iniciativa.

La visita tuvo además un momento distendido cuando se recordó que ese día era el cumpleaños del padre Coimbra. Sturla bromeó sobre el párroco y, entre saludos y muestras de afecto, los presentes celebraron la coincidencia. “¡Qué fiesta de cumpleaños se hizo el padre!”, comentó Sturla durante el encuentro.

Mujer viste remera con imagen del papa León XIV por su visita a Montevideo. Foto: Natalia Rovira/El País.

Las viviendas que recorrió el papa en Casavalle

Las viviendas que recorrió el papa están destinadas a 12 familias de la comunidad católica. Según explicó Coimbra, la propuesta busca ir más allá de la construcción de casas y generar un espacio de acompañamiento para las familias que vivirán allí. La Escuela de Familias apunta a trabajar sobre la transmisión de la fe a los hijos y a brindarles herramientas para construir un sentido de futuro y de vida. Las familias destinatarias del proyecto son cristianas.

Al bendecir a los presentes, León XIV destacó la importancia de la vida comunitaria y de la unión entre las personas. “La bendición de Dios tiene muchas formas. Hoy queremos pedir su bendición sobre cada familia representada, sobre sus seres queridos”, expresó.

El papa León XIV durante su visita al barrio Casavalle. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El pontífice sostuvo que una bendición también se manifiesta cuando las personas permanecen unidas y aprenden a trabajar juntas. “Una bendición grande viene cuando estamos unidos en comunidad, cuando aprendemos a trabajar juntos, cuando decimos que la vida es importante”, señaló.

En su mensaje, agregó que la fe constituye un sostén para las familias y reafirmó la importancia de seguir el ejemplo de Jesús. “Nuestra fe nos sostiene y queremos ser fieles a Jesús, nuestro mejor amigo”, dijo antes de impartir la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

La visita concluyó entre expresiones de entusiasmo de los vecinos, que despidieron al pontífice con gritos de “¡Viva el papa!”.