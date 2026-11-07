¿Cuándo va el papa León XIV a Florida?
En su último día en Uruguay, el sumo pontífice visitará este departamento donde realizará una misa frente a la catedral.
La visita del papa León XIV estará llegando a su fin el domingo 8 de noviembre, pero antes de partir rumbo a Argentina, el sumo pontífice visitará Florida.
Estando ya en el departamento, está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, de carácter gratuito.
Finalmente el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.
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