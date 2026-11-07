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El País Información Sociedad

¿Cuándo va el papa León XIV a Florida?

En su último día en Uruguay, el sumo pontífice visitará este departamento donde realizará una misa frente a la catedral.

El País
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07/11/2026, 13:35
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Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú.
Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú.
Foto: Estefanía Leal/El País.

La visita del papa León XIV estará llegando a su fin el domingo 8 de noviembre, pero antes de partir rumbo a Argentina, el sumo pontífice visitará Florida.

Estando ya en el departamento, está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, de carácter gratuito.

Agenda del papa en Uruguay: cómo es el itinerario de León XIV en Montevideo, Florida y Paysandú

Finalmente el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.

El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez.
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