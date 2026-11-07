En fotos: así fue la misa del papa León XIV en Paysandú, la primera de este sumo pontífice en Latinoamérica

El papa León XIV comenzó hoy su segundo recorrido en Uruguay. La jornada inició con una misa en el Parque París Londres, en Paysandú y seguirá en Montevideo con tres actividades: una en Casavalle, otra en la Universidad Católica del Uruguay y, por último, en el Estadio Centenario.

La misa que realizó en Paysandú es histórica: se trata de la primera que da este papa en toda Latinoamérica.

En ella, el papa León XIV dedicó gran parte de su discurso a recordar a Jacinto Vera, quien fuera obispo de Montevideo y quien también fuera beatificado por el papa Francisco en 2023.