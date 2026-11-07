En fotos: así fue la misa del papa León XIV en Paysandú, la primera de este sumo pontífice en Latinoamérica

El papa León XIV comenzó hoy su segundo recorrido en Uruguay. La jornada inició con una misa en el Parque París Londres, en Paysandú y seguirá en Montevideo con tres actividades: una en Casavalle, otra en la Universidad Católica del Uruguay y, por último, en el Estadio Centenario.
La misa que realizó en Paysandú es histórica: se trata de la primera que da este papa en toda Latinoamérica.
En ella, el papa León XIV dedicó gran parte de su discurso a recordar a Jacinto Vera, quien fuera obispo de Montevideo y quien también fuera beatificado por el papa Francisco en 2023.
1/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
2/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
3/20: El papa León XIV frente a la imagen de la Virgen de los 33 durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
4/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
5/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
6/20: El papa León XIV y el cardenal Daniel Sturla durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
7/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
8/20: PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV oficia una misa este sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay) en el marco de su gira por Latinoamérica. EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
9/20: AME4135. PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- Una ministra extraordinaria de la comunión reparte la comunión este sábado, durante una misa oficiada por el papa León XIV en Paysandú (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
10/20: AME4135. PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- Personas asisten este sábado, a una misa oficiada por el papa León XIV en Paysandú (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
11/20: PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV oficia una misa este sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay) en el marco de su gira por Latinoamérica. EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
12/20: PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV oficia una misa este sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay) en el marco de su gira por Latinoamérica. EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
13/20: Papa León XIV en Paysandú (Foto: EFE)
14/20: Papa León XIV en Paysandú (Foto: EFE)
15/20: El papa León XIV con la hostia durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
16/20: Coro durante la misa del papa León XIV en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
17/20: PAYSANDÚ (URUGUAY), 07/11/2026.- El papa León XIV reflejado en una de las pantallas gigantes mientras oficia una misa este sábado en el departamento de Paysandú (Uruguay) en el marco de su gira por Latinoamérica. EFE/ Federico Gutiérrez
(Federico Gutiérrez/EFE)
18/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
19/20: El papa León XIV eleva un cáliz durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)
20/20: El papa León XIV durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. (Foto: Estefanía Leal/El País.)