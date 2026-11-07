A qué hora es el acto del papa León XIV en el Estadio Centenario: cuándo abren y cierran las puertas

En el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay , la Conferencia Episcopal del Uruguay informó detalles oficiales para asistir a la vigilia de oración en el Estadio Centenario durante la tarde del sábado 7 de noviembre.

Luego de pasar por el barrio Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y encontrarse con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay, llegará al Estadio a las 18:45 horas y recorrerá el contorno de la cancha en el papamóvil.

No obstante, es importante saber que la apertura de puertas se dará a las 15:00 horas, mientras que el acceso al público cerrará estrictamente a las 18:00 horas por motivos de seguridad; una hora antes del comienzo de la ceremonia.

El cronograma establece que desde las 15:30 comenzará una previa artística con música, teatro y animación con el objetivo de acompañar la espera. La llegada de León XIV al Estadio Centenario está prevista para las 18:45.

La celebración comenzará de manera oficial a las 19:00 horas y se prevé que se extienda hasta las 20:30 horas, aproximadamente, con testimonios, oraciones y un mensaje del pontífice.

Requisitos y consejos para ingresar

Las autoridades detallan que existirá una zona de exclusión en el tránsito en las cercanías del Estadio Centenario y alrededores, por lo que el último tramo para alcanzar la puerta de ingreso se deberá realizar caminando.

Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas, y acompañantes, tendrán accesos en las puertas 5 y 15, entradas que no contienen escaleras, además de contar con un sector especialmente creado para facilitar su participación.

El papa León XIV en Plaza Independencia. Foto: Captura de YouTube.

Aquellas personas que no hayan conseguido su entrada, pero quieran participar del evento, contarán con una pantalla gigante fuera del Estadio Centenario donde podrá ser posible seguir la transmisión oficial de la ceremonia brindada por el sumo pontífice.

La organización recomienda llevar documento, abrigo y lo indispensable: agua en una botella plástica de hasta medio litro y alimentos livianos. Es posible ingresar con mate, termo, botellas de agua de plástico de hasta 500 ml,mochilas o carteras pequeñas y medicación personal.

No obstante, el comunicado establece que en el caso de sillas plegables, bebidas alcohólicas, instrumentos musicales, drones, mascotas, o botellas de vidrio, su ingreso no estará habilitado. Además, aquellas personas que tengan su entrada para la zona del campo de juego, no podrán ingresar con cochecitos de bebé.

Afiche con detalles de la vigilia de oración de León XIV en el Estadio Centenario. Foto: Conferencia Episcopal del Uruguay.

Así será el ingreso al Estadio Centenario

El escenario estará sobre la Tribuna América, mientras el público ocupará el resto de las tribunas y parte de la cancha.

El ingreso al Estadio Centenario para la vigilia del papa León XIV estará organizado según la ubicación de cada asistente. Quienes tengan entrada para la tribuna Olímpica deberán utilizar las puertas 12, 13, 14 y 15; para la Colombes, las 18, 19, 20 y 21; y para la Ámsterdam, las 7, 8, 9 y 10.

El público que vaya al campo podrá acceder por las puertas 5, 11, 16 y 22. Desde las puertas 5 y 22 se ingresará por el talud y los puentes de circulación, que conectarán las tribunas con la cancha. La puerta 23 quedará reservada para salidas de emergencia.

Las puertas 5 y 15 serán las únicas con acceso sin escalones para personas con movilidad reducida. Habrá un sector para sillas de ruedas en la tribuna Olímpica entre el segundo y el tercer anillo y otro espacio de accesibilidad en el campo.

El mapa además indica puestos de sanidad en ambos costados de la cancha, baños, puntos de comida e hidratación y cuatro puentes de circulación. El escenario y el altar principal estarán delante de la tribuna América. Habrá público sentado en el campo. Para quienes no tengan entrada, habrá una pantalla exterior del lado de la tribuna Ámsterdam.