Recorrido del papa en Paysandú: así será el itinerario de León XIV durante su visita este sábado

El papa León XIV viaja este sábado 7 de noviembre a Paysandú, donde oficiará una misa en el Parque París Londres. Saldrá a las 8:25 del Aeropuerto Internacional de Carrasco junto a su comitiva para llegar en avión a las 9:10 al Aeropuerto Internacional General de Brigada Aviador Tydeo Larre Borges.

A las 10:00 oficiará la misa en el Parque París Londres y luego, sobre las 12:45, volverá a salir rumbo al aeropuerto local para tomar el avión hacia Montevideo.

Qué hará el papa León XIV este sábado en Uruguay

A las 13:30 el papa tiene previsto retornar a Carrasco. Allí tendrá unas horas de descanso para luego, a las 17:00, estar en otra actividad en Casavalle. Será un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

A las 18:00 habrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

El papa Leon XIV en suelo uruguayo. Foto: Archivo El País.

A las 19:00, para cerrar la jornada, oficiará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se prevé que haga un discurso luego de una previa musical en la que participarán Lucas Sugo y Josefina Damiani, entre otros.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.