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Transmisión EN VIVO | El papa León XIV en Uruguay: mirá el recorrido y las actividades en Montevideo

Seguí EN DIRECTO todo el recorrido del sumo pontífice en Montevideo hoy viernes 6 de noviembre. Su llegada al Aeropuerto, el viaje por la rambla, la bienvenida en la Plaza Independencia y las actividades.

El País
El País
06/11/2026, 16:22
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Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma.
Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma.
Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina. Su agenda, que se extenderá al domingo, está marcada de encuentros, actividades religiosas y el contacto con los fieles en distintas locaciones de Montevideo, Florida y Paysandú.

Seguí la transmisión en vivo de su recorrido el día viernes: la salida desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el viaje por la rambla de Montevideo en el “papamóvil” nacional, el breve recorrido por el Parque Mandela, la bienvenida en la Plaza Independencia, el paso por el Edificio José Artigas, la entrega de Llave de la ciudad y varias actividades en la Catedral de Montevideo.

El papa León XIV llegó a Uruguay

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