Transmisión EN VIVO | El papa León XIV en Uruguay: mirá el recorrido y las actividades en Montevideo

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina. Su agenda, que se extenderá al domingo, está marcada de encuentros, actividades religiosas y el contacto con los fieles en distintas locaciones de Montevideo, Florida y Paysandú.

Seguí la transmisión en vivo de su recorrido el día viernes: la salida desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el viaje por la rambla de Montevideo en el “ papamóvil ” nacional, el breve recorrido por el Parque Mandela, la bienvenida en la Plaza Independencia , el paso por el Edificio José Artigas, la entrega de Llave de la ciudad y varias actividades en la Catedral de Montevideo.