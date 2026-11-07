¿Dónde se puede ver al papa hoy sábado? Lugares para saludarlo en Montevideo y Paysandú

El papa León XIV continua este sábado con una agenda cargada de actividades en Uruguay. En esta ocasión, el papa estará por la mañana en el departamento de Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres, y a la tarde en el departamento de Montevideo, donde realizará una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El sumo pontífice llegó al Aeropuerto de Paysandú este sábado a las 09:30. Luego se dirigió al Parque París Londres, donde recorrió un trayecto entre el público hasta llegar al escenario donde dio la primera misa de su gira latinoamericana. Allí los fieles tuvieron la oportunidad de verlo de cerca.

El papa León XIV en la Plaza Independencia. Foto: Nicolás Pereyra.

Una vez finalizada, León XIV irá a la basílica Nuestra Señora del Rosario y tendrá un momento de privacidad que él mismo solicitó. Este evento será cerrado al público, pero alrededor de unas 500 personas tendrán acceso a la plaza aledaña.

En la basílica, además, bendecirá una imagen de Jacinto Vera. Después de su momento en la catedral, León XIV se marchará al aeropuerto. Antes de partir hacia Montevideo a las 12:45, recibirá dos obsequios de Nicolás Olivera, intendente de Paysandú: un poncho hecho con lana merino y un rosario hecho de tiento.

Quienes lo deseen pueden seguir en vivo la agenda del papa a través de la transmisión del youtube de El País:

Actividades en Montevideo: recorrido en Casavalle y vigilia en el Centenario

A las 13:30 el papa tiene previsto retornar a Carrasco. Tendrá unas horas de descanso para luego, a las 17:00, estar en otra actividad en Casavalle. Será un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

A las 18:00 habrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

A las 19:00, para cerrar la jornada, oficiará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se prevé que haga un discurso luego de una previa musical en la que participarán Lucas Sugo y Josefina Damiani, entre otros.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.