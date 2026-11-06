¿A dónde sería derivado el papa si requiere atención médica durante su visita a Montevideo, Florida y Paysandú?

Veinticuatro días antes de la llegada del papa León XIV a Uruguay —la que se concretará en la tarde de este martes— la detección de un adenocarcinoma pulmonar al sumo pontífice conmovió a millones de fieles.

Tras el diagnóstico, el papa, de 71 años, fue internado en el Hospital Gemelli, de Roma (Italia), donde se le extirpó el tumor con éxito, y fue dado de alta pocos días después. Los resultados posteriores arrojaron que no requerirá tratamientos adicionales.

Sin embargo, sigue siendo monitoreado por su equipo médico, y si ha elaborado —como es de costumbre— un protocolo de atención, en claro de que esto sea requerido.

En caso que León XIV necesite atención médica durante su visita a Uruguay, se establecieron tres diferentes prestadores de salud, en Montevideo, Florida y Paysandú, según supo El País.

En cuanto a la capital, en caso de requerirlo, León XIV sería derivado al Hospital Militar, el centro de referencia para toda la visita papal hasta el próximo domingo, cuando continúe su gira en Buenos Aires.

De ser necesario, un helicóptero aterrizaría en Avenida Centenario y Pablo Purriel, al costado del Hospital de las Fuerzas Armadas. Por si acaso, ya se hizo un simulacro esta semana, con éxito.

Mientras que, si requiere atención médica en Florida, sería derivado a la Cooperativa Médica de Florida (Comef).

Si León XIV precisara asistencia en Paysandú, sería trasladado a la mutualista Corporación Médica de Paysandú (Coomepa).

Por otro lado, la emergencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), SAME 105, será la encargada de organizar y brindar asistencia médica —salvo la de León XIV— durante todo el operativo de la visita papal.

El sumo pontífice tendrá una apretada agenda entre el viernes y domingo, con visitas y misas en Montevideo, Florida y Paysandú. Se estima gran concurrencia de público en los diferentes lugares.