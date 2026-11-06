La visita del papa León XIV alterará el tránsito en Montevideo, Paysandú y Florida: dónde habrá cortes

La intensa y cronometrada visita del papa León XIV este fin de semana en Uruguay revolucionará tres ciudades (Montevideo, Paysandú y Florida) y también afectará algunas rutas nacionales.

El sumo pontífice llegará a las 16:30 del viernes al Aeropuerto de Carrasco y se irá desde allí a las 15:30 el domingo. Sus trayectos hacia y desde el aeropuerto implicarán reducciones de sendas, cortes momentáneos en la ruta y cambios en las rotondas.

En lo que refiere a su impacto en la capital, para el primer día, la Intendencia de Montevideo recomienda evitar la circulación en la Rambla, en el Centro y en la Ciudad Vieja.

Desde las 8:00 no se podrá estacionar en toda la rambla, ni en la calle Paraguay entre la rambla y 18 de Julio, ni en las zonas del Centro y Ciudad Vieja que recorrerá el papa.

Además, en estos dos barrios habrá partes clausuradas durante básicamente todo el día. En el caso de la Rambla, entre las 15:00 y las 19:00 estará cerrada desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas y desde Carlos María Morales hasta Paraguay.

Por otra parte, por el escenario en Plaza Independencia hay un corte desde el pasado lunes hasta el próximo martes 10. Afecta las intersecciones de Plaza Independencia y Juncal y de Ciudadela y San José.

Tras estos eventos iniciales, el papa se irá a la Nunciatura Apostólica, que servirá como alojamiento. Por este motivo, a partir de las 19:00 se cortará la circulación en Bv. Artigas entre Charrúa y Chaná.

El segundo día

En la mañana del sábado, León XIV irá a Paysandú desde el Aeropuerto de Carrasco hasta el de la capital sanducera. Aterrizará a las 9:10 y a las 10:00 celebrará una misa en el Parque París Londres.

En esta ciudad, desde el día antes habrá afectaciones en el tránsito. Se generarán dos grandes zonas de exclusión: una en las inmediaciones del Parque París Londres y otra en la zona de la Plaza Constitución.

Además, entre otros cambios del tránsito anunciados por la intendencia, la Av. San Martín entre Bulevar Artigas y Montecaseros será peatonal.

Policía Caminera, por su parte, advirtió sobre posibles demoras en la circulación de rutas nacionales de Paysandú debido a la movilización local y a la llegada de personas de otros departamentos y países de la región.

El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en el Vaticano. Foto: EFE

Después de la misa, León XIV visitará la basílica de Paysandú y volverá al aeropuerto. A las 12:45, León XIV partirá de vuelta a Montevideo.

En la capital tendrá varios eventos el sábado.

Sobre las 17:00 visitará Casavalle para conocer la realidad social de esta zona periférica. Por este motivo, ya se encuentra cortada, hasta el próximo martes, la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia.

Después de eso, irá a la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en 8 de Octubre. En esta avenida no se podrá estacionar durante todo el día entre Garibaldi y Comandante Braga y tampoco en la calle Manuel Albo entre 8 de octubre y Av. Italia.

Luego de esta instancia con autoridades de la educación, León XIV encabezará uno de los eventos principales de su visita: la vigilia de oración en el Estadio Centenario desde las 19:00.

Básicamente durante todo el día habrá una zona de exclusión desde Av. Ricaldoni hasta Cataluña, a cargo de la Policía. Y desde el mediodía hasta que termine la vigilia estará cortada la circulación en Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro.

Preparación de la Plaza Independencia para la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: Natalia Rovira

El último día

En su último día en Uruguay, el papa irá de mañana a Florida y en el camino hará una breve parada en Juanicó, localidad de Canelones. Este trayecto implicará “cortes momentáneos” en la Ruta 5, según informó Policía Caminera.

Ya en la ciudad de Florida, el operativo de tránsito se centrará en la Plaza Asamblea y en varias calles de su entorno hasta que termine la misa. De acuerdo a la información de la intendencia, habrá limitaciones tanto para autos como para peatones en la plaza, en la manzana de la catedral y en varias calles.

A las 10:30, frente a la catedral –Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres–, León XIV dará una misa.

Después almorzará con los obispos y viajará hasta el Aeropuerto de Carrasco. En el camino, habrá cortes momentáneos en las rutas. Desde el aeropuerto volará hacia Buenos Aires a las 15:30.

Una bienvenida con 250 artistas

El escenario en Plaza Independencia, que implicará cortes de intersecciones hasta la semana que viene, será utilizado para dar la bienvenida al papa.

Además de los actos protocolares con las autoridades, Uruguay está preparando una ceremonia con presencia artística.

La Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños participarán de la bienvenida.

Según compartió este jueves el Sodre, habrá 250 artistas, entre ellos niños y jóvenes “provenientes de distintos puntos del país”.

El repertorio incluirá los himnos de Uruguay y del Vaticano, así como “Hallelujah” de Händel y “Botija de mi país” de Rubén Rada.

“Una instancia de trabajo compartido entre nuestros elencos estables y formativos, que mañana tendrán la oportunidad de participar en un acontecimiento de especial relevancia para Uruguay”, celebró el Sodre en redes sociales.