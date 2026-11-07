Del mate y los palmares a Jacinto Vera: las referencias históricas y culturales del papa León XIV en Paysandú

El papa León XIV ofició una misa este sábado en el Parque París Londres de Paysandú, la primera de su gira por Sudamérica. Durante su discurso, el sumo pontífice recordó a Jacinto Vera, quien fuera obispo de Montevideo y quien también fuera beatificado por el papa Francisco en 2023.

El recuerdo del "obispo gaucho": la evocación a Jacinto Vera en la misa

"Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo a pesar de las grandes distancias, de los peligros del camino y de las inclemencias", apuntó, y se refirió a Jacinto Vera como "el obispo gaucho" que "recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes".

"Durante la histórica defensa de Paysandú en 1864, monseñor Vera se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos", afirmó.

Los tres símbolos de la región: el análisis del papa sobre el puente, los palmares y el mate

El papa, tras mencionar a Jacinto Vera, dijo que le corresponde a esta generación "continuar el legado que estos sembradores del evangelio han dejado" y debe hacerse "teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios: con justicia, con honestidad y fidelidad".

Por otro lado mencionó los "tres símbolos" que, según dijo, "caracterizan esta región y pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía: el primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate".

"En esta ciudad de Paysandú se encuentra el Puente Internacional General Artigas que atraviesa Uruguay, uniendo dos países limítrofes", expresó León XIV, quien aseguró que esto implica "apertura, comunicación, intercambio", y la importancia de "ser constructor de puentes" por "la vocación a la que todos estamos llamados".

El papa León XIV y el cardenal Daniel Sturla durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

Un llamado a la integración y a la continuidad de los valores comunitarios

"Otro símbolo que caracteriza y embellece esta tierra son los palmares. Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva rectamente hacia el cielo en busca de luz y produce el hermoso fruto del yatay. Hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados", manifestó, y agregó que "en esta región las palmeras no crecen aisladas, forman palmares, son muchas, no están solas ni distanciadas".

"Finalmente pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos: el mate, esa bebida tan típica de Sudamérica cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate. Es símbolo de familiaridad, de amistad, de encuentro, nos enseña a compartir, a estar juntos, estrechar los lazos que nos unen, es símbolo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos", resumió León XIV.

El papa señaló que "necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que nos son comunes, nos dan identidad y sentidos de pertenencia, nos hablan de nuestros orígenes y nos proyectan hacia el futuro".