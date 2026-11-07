Quién es Jacinto Vera, el "obispo gaucho" del que habló León XIV en su misa en Paysandú

Durante su misa en el departamento de Paysandú el papa León XIV se refirió a una figura particular de la vida religiosa uruguaya: Jacinto Vera, a quién describió como el "obispo gaucho".

"Fue un testigo coherente de la fe que anunciaba, generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas las direcciones y sin medir su sacrificio. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo, a pesar de las grandes distancias, de los peligros el camino y de las inclemencias del clima", recordó.

"El obispo gaucho recorrió tres veces el territorio uruguayo, llevando fe y esperanza a sus habitantes. Durante la histórica defensa de Paysandú en 1864 monseñor Vera se instaló en la Isla de Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender refugiados y heridos de ambos bandos. Ahí se quedó hasta la caída del sitio, para acompañar a su gente, suplicando en nombre de dios que los ejércitos se dieran el abrazo fraternal", agregó.

Papa León XIV saluda a los fieles en Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

¿Quién es Jacinto Vera?

Vera nació el 3 de julio de 1831 en un barco frente a las costas de Brasil. Sus padres, Gerardo y Josefa, estaban viajando desde las Islas Canarias a la Banda Oriental. La familia terminó quedándose unos años en la isla Santa Catarina, actual Florianópolis, hasta que se mudaron a Maldonado.

Ya instalados en Uruguay, Vera pasó su niñez y juventud trabajando en el rancho de don Pablo de León, lugar en el que su padre consiguió trabajo. La familia Vera se compró una parcela de tierra cultivable en Toledo, Canelones, y volvió a mudarse.

A los 19 años el futuro obispo de Montevideo descubrió su vocación e inició sus estudios eclesiásticos. Fue ordenado sacerdote en 1841 tras pasar un tiempo formándose en Buenos Aires.

Fieles esperando la llegada del Papa León XIV en Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

Durante el sitio a la ciudad de Paysandú por parte de Venancio Flores el monseñor se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos. Tal y cómo recordaba León XIV en su homilía, allí se quedó Jacinto Vera hasta la caída del sitio para ayudar a su gente.

También tuvo un rol fundamental durante la epidemia del cólera en 1869, cuando el vicario organizó y brindó asistencia a los barrios apartados de Montevideo de la época, como Paso Molino, Unión, Cordón, entre otros.

En 1879 se forjó su logro más importante: ser padre de la Iglesia de Uruguay. Vera falleció dos años después, durante una misión que realizaba en Pan de Azúcar, a los 67 años. Fue beatificado por el papa Francisco en 2023; el milagro que se le reconoció es "la curación rápida, duradera y completa de una niña de 14 años", que "había sufrido una grave infección luego de operarse de apendicitis", según informó la Iglesia Católica de Montevideo.