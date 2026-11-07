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León XIV en Uruguay: las imágenes de la primera jornada histórica del papa en Montevideo

La llegada del papa León a Uruguay en imágenes. Un registro del equipo de fotografía de El País

06/11/2026, 22:18
06/11/2026, 22:18
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El papa León XIV bendice a un bebé en la Peatonal Sarandí.
El papa León XIV bendice a un bebé en la Peatonal Sarandí.
Foto: Ignacio Sánchez.
El papa León XIV saluda a los fieles que lo recibieron en su primer día en Montevideo.
El papa León XIV saluda a los fieles que lo recibieron en su primer día en Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez.
El intercambio de obsequios entre el papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi.
El intercambio de obsequios entre el papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi.
Foto: Natalia Rovira.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé.
Los fieles que le dieron la bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia.
Los fieles que le dieron la bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia.
Foto: Ignacio Sánchez.
El papa León XIV llega a Uruguay para comenzar su gira por Latinoamérica.
El papa León XIV llega a Uruguay para comenzar su gira por Latinoamérica.
Foto: Raúl Martínez/EFE
La Plaza Independencia llena de gente que espera al papa Leon XIV
La Plaza Independencia llena de gente que espera al papa Leon XIV.
Foto: Nicolás Pereyra.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
Foto: Natalia Rovira.
El papa León XIV junto al intendente Mario Bergara.
El papa León XIV junto al intendente Mario Bergara.
Foto: Darwin Borrelli.
De espaldas, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en la Casa de Gobierno.
De espaldas, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en la Casa de Gobierno.
Foto: Natalia Rovira.
El papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi en la Plaza Independencia.
El papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi en la Plaza Independencia.
Foto: Nicolás Pereyra.
Papa Leon XIV en el papamovil.
Papa Leon XIV en el papamovil.
Foto: Darwin Borelli.
El papa León XIV en la Plaza Independencia.
El papa León XIV en la Plaza Independencia.
Foto: Nicolás Pereyra.
La llegada del papa León XIV al aeropuerto de Carrasco.
La llegada del papa León XIV al aeropuerto de Carrasco.
Foto: Natalia Rovira.
Uruguay espera la llegada del papa León XIV
Uruguay espera la llegada del papa León XIV.
Foto: Darwin Borelli.
Personas esperan la llegada del papa Leon XIV a Uruguay
Personas esperan la llegada del papa Leon XIV a Uruguay.
Foto: Ignacio Sánchez.
Paysandú aguarda la llegada del papa León XIV.jpeg
Paysandú aguarda la llegada del papa León XIV.
Foto: Estefanía Leal.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
El papa León XIV se retira de la Catedral Metropolitana de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez.

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