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Desde adentro: el papa León XIV llegó a Uruguay y así fue el primer día en Montevideo

Una multitud salió a las calles a recibir al papa León XIV en su primera jornada en nuestro país. El pontífice arribó pasadas las 16.30 horas en el Aeropuerto de Carrasco y culminó en la Catedral de Montevideo ante cientos de fieles.

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Mateo Vázquez
Faustina Bartaburu
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Florencia Traibel
07/11/2026, 01:21
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07/11/2026, 01:21
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El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina. Arribó al Aeropuerto de Carrasco y luego se trasladó a la Plaza Independencia. Fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y autoridades políticas.

Luego caminó hasta la puerta de la Ciudadela, llegó al Cabildo y recibió las llaves de la ciudad. En la Catedral, se reunió con autoridades de la Iglesia Católica uruguaya, fieles y seguidores. Lo que no se vio del primer día de la visita del papa León XIV en Uruguay en este video.

León XIV en Uruguay: las imágenes de la primera jornada histórica del papa en Montevideo

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