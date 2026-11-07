Desde adentro: el papa León XIV llegó a Uruguay y así fue el primer día en Montevideo

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina. Arribó al Aeropuerto de Carrasco y luego se trasladó a la Plaza Independencia. Fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y autoridades políticas.

Luego caminó hasta la puerta de la Ciudadela, llegó al Cabildo y recibió las llaves de la ciudad. En la Catedral, se reunió con autoridades de la Iglesia Católica uruguaya, fieles y seguidores. Lo que no se vio del primer día de la visita del papa León XIV en Uruguay en este video.