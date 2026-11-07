Dónde está el papa León XIV ahora y qué recorrido hará este sábado 7 de noviembre

El papa León XIV volvió a Montevideo luego de visitar Paysandú y brindar la primera misa en nuestro país, que también es la primera del sumo pontífice en Latinoamérica. Tras algunas horas de descanso en la Nunciatura Apostólica, retomará la agenda de este sábado 7 de noviembre.

Recorrido del papa en Montevideo durante este sábado 7 de noviembre

A las 13:30 retornó al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ahora el papa está descansando en la Nunciatura Apostólica, la residencia funciona como embajada de la Santa Sede ante Uruguay y también como la residencia del nuncio apostólico. Desde 2023 el cargo es ocupado por Gianfranco Gallone, representante del Vaticano ante Uruguay.

La residencia se encuentra en Bulevar Artigas 1330, entre Guaná y Chaná, y fue construida en la década del 1930 por Guillermo Strauch como una vivienda familiar. Más adelante la Conferencia Episcopal del Uruguay adquirió el inmueble y lo adaptó para albergar las oficinas vinculadas con la representación de la Santa Sede.

Luego retomará sus actividades con una visita a un hogar de sacerdotes en la zona del barrio Jacinto Vera. Fuera de la agenda oficial, está previsto que el papa, antes de llegar al barrio Casavalle, vaya a un hogar de sacerdotes que queda en Caribes y Bulevar Artigas, frente al Comando del Ejército.

Posteriormente, se continuará con el cronograma establecido. A partir de las 17.00 horas visitará Casavalle, donde participará de un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

A las 18:00 habrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

El papa León XIV se despide en la misa del parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

A las 19:00, para cerrar la jornada, oficiará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se prevé que haga un discurso luego de una previa musical en la que participarán Lucas Sugo y Josefina Damiani, entre otros.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.