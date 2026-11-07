Transmisión EN VIVO | El recorrido del papa León XIV este sábado 7 de noviembre

El papa León XIV llegó a Uruguay el pasado viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina. Su agenda, que se extenderá al domingo, está marcada de encuentros, actividades religiosas y el contacto con los fieles en distintas locaciones de Montevideo, Florida y Paysandú.

Seguí la transmisión en vivo de su recorrido el día sábado: la previa en Casavalle y el Estadio Centenario; su llegada al barrio, la visita a la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la vigilia de oración que realizará frente a 60.000 personas.