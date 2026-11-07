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El País Información Sociedad

En fotos: así fue la visita del papa León XIV a Casavalle

"No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable", dijo el sumo pontífice citando la parábola del buen samaritano.

El País
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07/11/2026, 18:18
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El papa León XIV en el barrio Casavalle. Foto: Leonardo Mainé/El País.
El papa León XIV en el barrio Casavalle.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El papa León XIV visitó hoy Casavalle. Minutos antes de las 17:00 horas, llegó a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona del Borro, en Casavalle. Allí realizó la bendición de las viviendas del programa “Familias de Guadalupe”.

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Frente a la parroquia hay un escenario en el que León XIV dirigió un mensaje. "Es una gran alegría para mí poder visitar esta parroquia, recorrer las calles de este barrio y conocer las obras que con tanto esfuerzo se han realizado. Viéndolos, me siento como en casa, recordando las visitas a distintas comunidades como misionero", expresó.

Además, desde la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el sumo pontífice pronunció un sentido discurso enfocado en construir una ciudad donde nadie quede al costado del camino. Mirá aquí el discurso completo del papa León XIV en Casavalle.

El papa León XIV tras compartir sus palabras en Casavalle
1/12: El papa León XIV tras compartir sus palabras en Casavalle. (Foto: Ignacio Sánchez.)
El papa León XIV saluda a los fieles en Casavalle
2/12: El papa León XIV saluda a los fieles en Casavalle. (Foto: Leonardo Mainé/El País.)
El papa León XIV en Casavalle
3/12: El papa León XIV en Casavalle. (Foto: Ignacio Sánchez/El País.)
El papa León XIV en Casavalle
4/12: El papa León XIV en Casavalle. (Foto: Leonardo Mainé.)
El papa León XIV habla en Casavalle
5/12: El papa León XIV habla en Casavalle. (Foto: Ignacio Sánchez/El País.)
El papa León XIV observa la cruz en Casavalle
6/12: El papa León XIV observa la cruz en Casavalle. (Foto: Ignacio Sánchez/El País.)
Papa León XIV escucha a los vecinos en Casavalle
7/12: Papa León XIV escucha a los vecinos en Casavalle. (Foto: Leonardo Mainé.)
El papa León XIV en el barrio Casavalle en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.
8/12: El papa León XIV en el barrio Casavalle en Montevideo. (Foto: Ignacio Sánchez/El País.)
El papa León XIV saluda a una niña en silla de ruedas en el barrio Casavalle, en Montevideo. Foto: cedida a El País.
9/12: El papa León XIV saluda a una niña en silla de ruedas en el barrio Casavalle, en Montevideo. (Foto: cedida a El País.)
El papa León XIV tras visitar un hogar de sacerdotes
10/12: El papa León XIV bendice a una bebé tras visitar un hogar de sacerdotes. (Foto: Cedido a El País.)
León XIV llega a bendecir las viviendas del programa “Familias de Guadalupe”.
11/12: León XIV llega a bendecir las viviendas del programa “Familias de Guadalupe”. (Imagen: captura de pantalla )
Llegada de León XIV a Casavalle
12/12: Llegada de León XIV a Casavalle. (Foto captura de video.)

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