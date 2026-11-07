En fotos: así fue la visita del papa León XIV a Casavalle

El papa León XIV visitó hoy Casavalle. Minutos antes de las 17:00 horas, llegó a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona del Borro, en Casavalle. Allí realizó la bendición de las viviendas del programa “Familias de Guadalupe”.

Frente a la parroquia hay un escenario en el que León XIV dirigió un mensaje. "Es una gran alegría para mí poder visitar esta parroquia, recorrer las calles de este barrio y conocer las obras que con tanto esfuerzo se han realizado. Viéndolos, me siento como en casa, recordando las visitas a distintas comunidades como misionero", expresó.

Además, desde la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el sumo pontífice pronunció un sentido discurso enfocado en construir una ciudad donde nadie quede al costado del camino. Mirá aquí el discurso completo del papa León XIV en Casavalle.