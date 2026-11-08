El asombro del mundo: medios hablan de “histórica” visita del papa a Uruguay y resaltan pobreza extrema de Casavalle

El primer viaje del papa León XIV a América del Sur, pocas semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón, ha tenido amplia repercusión en medios internacionales.

Primero en Argentina, a donde llegará en la tarde del domingo. La Nación tituló en su tapa de este sábado: “El Papa ya hace historia en la región”. Mariano De Vedia, editor de Política y periodista especializado en temas de la Iglesia, publicó ayer una nota analítica sobre “los mensajes” que dejó León en Uruguay, “un anticipo de las preocupaciones que podría transmitir en la Argentina”. Así, mencionó “la defensa de la vida y de los más vulnerables, la búsqueda del bien común y la construcción de puentes para evitar la polarización”, así como “llamados a garantizar el acceso a la salud de las personas más frágiles, construir una sociedad más justa y consolidar una Iglesia más misionera”.

Y Elisabetta Piqué, corresponsal en Italia del diario argentino, que sigue al papa durante toda la gira, relató en una de sus crónicas la visita a Casavalle y escribió que desde allí el papa “denunció la indiferencia ante esta dramática realidad social, en un país rico de recursos como Uruguay”. Y destacó esta frase de León: “Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles. Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”.

El enviado de Clarín, Sergio Rubín, destacó que “nunca antes un Papa había entrado caminando por varias cuadras a una villa”. Y “León XIV lo hizo este sábado en su visita al barrio popular Casavalle, donde las balaceras interrumpen el sueño en las noches y donde los vecinos, hoy, lo recibieron en medio de aclamaciones”.

Portada del diario Folha de Sao Paulo de Brasil que refleja el arribo de León XIV a Uruguay

En Brasil, Folha de São Paulo destacó que en Paysandú el papa pidió que América “supere sus divisiones” entre los países. El diario le dedicó su foto de portada ayer sábado a León bajando del avión en Carrasco. Lo mismo el diario O Globo.

El Comercio de Perú, donde el papa terminará esta gira de 11 días, destacó que el sábado León XIV puso al mate como ejemplo para “compartir, estar juntos y estrechar lazos”.

Portada del diario de Perú, El Comercio, que muestra a León XIV en Uruguay

¿Y qué han destacado los medios europeos? El histórico diario italiano La Stampa publicó un par de crónicas de su enviado Giacomo Galeazzi, quien escribió que León XIV “acudió en ayuda de una Sudamérica que sufre”.

¿Qué esperan los latinoamericanos de la visita del papa? Respondió el periodista: “El peso de las expectativas en torno a esta visita se hizo evidente de inmediato; de hecho, un importante diario argentino ya ha calificado el viaje de histórico desde el primer momento. Otra perspectiva relevante que circula en los medios sudamericanos presenta esta visita como una transición: el paso de un Papa anticomunista (Juan Pablo II, el único pontífice que visitó la región, hace 38 años) a un pontífice anti-Trump”.

El papa León XIV llega al Estadio Centenario en el papamovil. Foto: Ignacio Sánchez.

El diario Il Tempo, de Roma, también destacó la visita a Casavalle, aseguró que es “uno de los barrios más pobres del mundo” y citó: “El 46,9 % de la población local vive en condiciones de pobreza absoluta y degradación extrema”. También resaltó que el papa bendijo 12 viviendas construidas como parte de un proyecto parroquial. “Estas nuevas viviendas reemplazarán gradualmente los cantegriles (asentamientos precarios hechos de chapa o cartón, carentes de servicios básicos) como parte de una iniciativa de reurbanización habitacional”, escribió la periodista Rosa Scognamiglio.

El País de España tituló que el papa llegó “al país más laico de Sudamérica con un mensaje contra el aborto y la eutanasia”.

Ese diario también publicó un informe sobre la caída del catolicismo en la región, y allí destacó sobre Uruguay: “La merma de los feligreses se produce en un contexto histórico que ha llevado al país a ser uno de los más laicos del mundo. Es allí donde, en el marco de esta gira, el discurso de León XIV encuentra mayor sintonía con el poder político, encarnado en el gobierno de izquierda de Yamandú Orsi”.

Portada del diario italiano Observatore Romano que refleja la llegada de León XIV a Uruguay.

En Estados Unidos, The New York Times también resaltó que Uruguay “es el país menos religioso de Sudamérica”. En un informe firmado por las periodistas Motoko Rich, Emma Bubola y Julie Turkewitz se indica: “La visita de León sigue un patrón. Además de recorrer bastiones católicos, el papa se ha asegurado de viajar a lugares donde el catolicismo ha disminuido, incluida Francia, un país laico que el papa visitó en septiembre”.

Que Uruguay sea el país más laico de América del Sur es, sin duda, lo más llamativo para los medios extrarregión.

La BBC publicó una crónica del periodista uruguayo Gerardo Lissardy, que arrancó recordando que aquí “sólo un tercio de la gente se define católica, el aborto y la eutanasia son legales, y la Navidad es llamada oficialmente Día de la Familia”.

Y relató: “El entusiasmo de algunos por la llegada del pontífice contrasta con el desinterés de quienes evitan una identificación religiosa”. Lissardy le preguntó a Soledad Naya, una diseñadora industrial de 43 años, si seguiría las actividades del Papa: “Nada, cero”.