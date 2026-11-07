Cronograma del papa León XIV en Uruguay durante este domingo: qué actividades tiene previstas para la última jornada

El papa León XIV realizará este domingo 8 de noviembre sus últimas actividades en Uruguay, antes de partir hacia Buenos Aires, Argentina donde continuará la gira por Latinoamérica.

El domingo el papa irá a Florida. Está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, también gratuita.

Finalmente, se realizará una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las 15:10.

Luego, el papa tomará un avión de salida del país a las 15:30, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.