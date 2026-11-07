Grupo de gauchos saludó al papa León XIV de camino a Paysandú y llamó la atención de la prensa internacional

Un grupo de gauchos saludó al papa León XIV desde el costado de la ruta en el departamento de Paysandú, un suceso que llamó la atención de la prensa internacional que sigue al sumo pontífice durante su visita y que se hizo eco de la situación.

El encuentro tuvo lugar mientras el sumo pontífice se dirigía para oficializar la misa en el Parque París Londres. Un grupo de hombres, mujeres y niños a caballo, que iban vestidos con ponchos tradicionales, saludaron a León XIV con la mano, que les correspondió desde la camioneta negra en la que viajaba.

Urugwajscy pasterze gauchos pozdrawiają Leona XIV zmierzającego na Mszę św. w Paysandú#PodróżApostolska #Urugwaj pic.twitter.com/gKIV2zBIbS — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) November 7, 2026

El senador nacionalista Sebastián da Silva compartió un video de la previa del momento, en los que se ve a varios jóvenes andando a caballo. "La gurisada rumbo a la ruta a esperar al papa León XIV en Paysandú", contó en la red social X.

La gurisada rumbo a la Ruta a esperar al Papa Leon en Paysandu 🥹 pic.twitter.com/O0KQ2foOeY — Sebastian Da Silva (@camboue) November 7, 2026

La visita del papa XIV en Paysandú y la mención a Jacinto Vera

Durante su misa en el departamento de Paysandú el papa León XIV se refirió a una figura particular de la vida religiosa uruguaya: Jacinto Vera, a quién describió como el "obispo gaucho".

"Fue un testigo coherente de la fe que anunciaba, generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas las direcciones y sin medir su sacrificio. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo, a pesar de las grandes distancias, de los peligros el camino y de las inclemencias del clima", recordó.

Papa León XIV en Paysandú Foto: EFE

"El obispo gaucho recorrió tres veces el territorio uruguayo, llevando fe y esperanza a sus habitantes. Durante la histórica defensa de Paysandú en 1864 monseñor Vera se instaló en la Isla de Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender refugiados y heridos de ambos bandos. Ahí se quedó hasta la caída del sitio, para acompañar a su gente, suplicando en nombre de dios que los ejércitos se dieran el abrazo fraternal", agregó.

¿Cómo sigue la agenda del papa León XIV hoy?

El sumo pontífice tendrá unas horas de descanso para luego retomar sus actividades en Montevideo. "Fuera de la agenda oficial, está previsto que el papa, antes de llegar al barrio Casavalle, vaya a un hogar de sacerdotes que queda en Caribes y Bulevar Artigas, frente al Comando del Ejército", señalaron fuentes de la Iglesia Católica del Uruguay.

Luego irá a Casavalle. Será un "encuentro con la realidad social" de ese barrio, según consta en la web oficial del viaje de León XIV. La sede será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En la zona se prevé que bendiga las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

A las 18:00 habrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con la comunidad académica y se espera también la presencia de autoridades del gobierno. Impartirá finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.