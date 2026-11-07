Desvíos de ómnibus hoy sábado 7 por visita del papa León XIV: recorridos del transporte público en Montevideo

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes, y durante su estadía en Montevideo, en la capital habrá varios cortes de calles y desvíos de tránsito. La Intendencia de Montevideo ( IMM ) comunicó cómo será el operativo para gestionar la circulación vehicular durante la jornada de este sábado 7.

En el plan informado, la IMM también comunicó los distintos desvíos que habrá para entrar y salir de Montevideo en transporte público. No obstante, señalaron a El País que las empresas de ómnibus pueden definir por su cuenta otros desvíos en el transcurso de la jornada para evitar embotellamientos.

Por la visita del papa al barrio Casavalle, está cortada la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia. Luego, por su ida desde la sede de la Universidad Católica del Uruguay a la Vigilia de oración en el Estadio Centenario, estará limitada la circulación en Av. Ricaldoni entre Av. Italia y Alfredo Navarro, y entre las 16:00 horas y las 19:00 se cortará 8 de Octubre de Bv. Artigas hasta Av. Centenario, entre otras afectaciones.

Como llegar y salir del Montevideo en ómnibus el sábado

Las líneas de transporte público que circulan por Av. Centenario hacia Av. Italia/ Ricaldoni y Ramón Anador desviarán así: Líneas 76, 192 y 316 hacia Cerro/ Manga / Cno. Maldonado: Soca – Ricaldoni (hacia Fuente Luminosa) – Av. Italia – Centenario a ruta.

Por otro lado, las líneas 143, 494 Buceo harán A. Italia – Las Heras – Ramón Anador a ruta, y las líneas 143 hacia Centro/ P. De la Luz/ 494 Ruta 1: Ramón Anador - Las Heras – Av. Italia a ruta. En caso de que se sature Av. Italia y Las Heras, las líneas 143 y 494 podrán tomar Av. Italia - Magariños Cervantes-Ramón Anador).

Recorridos de ómnibus en Montevideo por la visita de León XIV. Imagen: IMM

Líneas 185, 186, 191, 328, 329 a Pocitos/ Pta. Carretas: harán Av. Italia – Luis A. de Herrera a sus rutas. A Paso Molino/ Mendoza/ S. Bois, harán Ramón Anador – Las Heras – Av. Italia a sus rutas.

Luego, desde las 16:00 horas a las 19:00, las líneas por Av. 8 de octubre al centro desviarán: Av. 8 de Octubre – Mariano Moreno – Urquiza – Garibaldi/ Pte. Berro a sus rutas. En tanto, las que van por Av. 8 de octubre hacia el este desviarán: Av. 8 de Octubre – Bv. Artigas (calle lateral al túnel) – Av. Italia – Av. Centenario – 8 de Octubre a sus rutas.

Recorridos de ómnibus en Montevideo por la visita de León XIV. Imagen: IMM en Instagram

Finalmente, la línea 76 con destino a Punta Carretas desviará: Av. Garibaldi – Albo – Ricaldoni – Soca a ruta, y la línea 546 con destino Portones desviará: Av. Garibaldi – Albo – Ricaldoni (Giro en U) – Av. Italia – Centenario – Av. 8 de Octubre a ruta.