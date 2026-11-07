La vigilia del papa León XIV en el Centenario tuvo un homenaje al científico Gonzalo Moratorio

La vigilia por la visita del papa León XIV al Estadio Centenario tuvo un momento de homenaje al científico uruguayo Gonzalo Moratorio, cuya muerte, a los 44 años, conmocionó al país. Durante la actividad, se recordó al investigador ante los miles de fieles presentes, que respondieron con un aplauso.

"Este aplauso es para Gonzalo Moratorio. Te queremos", expresaron desde el escenario. A continuación, también recordaron a la comunicadora Clarita Berenbau fallecida en 2013 a causa de cáncer de mama, cuyo cumpleaños se celebraría hoy.

En las pantallas del estadio se proyectó una frase que había compartido Moratorio: "Creo que lo lindo de la vida son esos detalles que tendemos a no darle importancia". Además, desde el escenario convocaron a los presentes a acompañarlo con una oración: "Recemos por él y recemos por su familia".

Moratorio murió el jueves 5 de noviembre, a los 44 años, tras luchar contra un tumor cerebral. Fue investigador, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y referente del Institut Pasteur de Montevideo. Durante la pandemia de covid-19, tuvo un papel clave en el desarrollo de test nacionales para detectar el virus, junto a otros científicos, entre ellos Pilar Moreno.

En 2020, la revista Nature lo incluyó entre las diez personas más destacadas del año en el ámbito científico, reconocimiento que contribuyó a darle proyección internacional. Su muerte generó numerosas muestras de pesar y el gobierno decretó duelo oficial nacional los días 5 y 6 de noviembre

El velatorio de Moratorio se realizó el jueves 5 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde familiares, amigos, colegas y autoridades se acercaron a despedirlo. La despedida fue abierta al público y contó con la presencia de cientos de personas. Durante el homenaje, su madre, Silvia, destacó el compromiso de su hijo con Uruguay y recordó que había decidido regresar al país para devolverle a la Universidad de la República parte de lo que había recibido durante su formación.