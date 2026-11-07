Por dónde va el papa: el recorrido de León XIV en la tarde de este sábado 7 de noviembre

El papa León XIV realizó un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) luego de su visita al barrio Casavalle. Tras culminar su participación en la UCU partió hacia el Estadio Centenario, donde está prevista la vigilia de oración. Aquí podés seguir su recorrido:

Cómo fue la agenda del papa León XIV este sábado

El sábado, el papa salió en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegó sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 hubo una misa en el Parque París Londres.

A las 13:30 el papa retornó a Montevideo y tuvo unas horas de descanso para luego, a las 17:00, retomar la agenda e ir a Casavalle. Fue un "encuentro con la realidad social" de ese barrio. Participó también de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación.

A las 18:00 hubo un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede central de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunió con la comunidad académica. Impartió finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que —se espera— estarán congregados en el patio central del edificio.

El papa León XIV se despide en la misa del parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

A las 19:00, para cerrar la jornada, oficiará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde se prevé que haga un discurso luego de una previa musical en la que participarán Lucas Sugo y Josefina Damiani, entre otros.

Este evento será el punto final de la visita de León VIX a Montevideo, puesto que el domingo 8 de noviembre se trasladará a Florida donde encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres. Camino a Florida hará una breve parada en Juanicó, Canelones. Luego de almorzar, el sumo pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires.