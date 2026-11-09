El último mensaje de Orsi al papa León XIV antes de su partida: “Uruguay ya no va a ser el mismo”

Un centenar de personas, entre las que se mezclaron otros tantos curiosos que estaban a punto de viajar, se acercaron este domingo por la tarde al Aeropuerto Internacional de Carrasco para despedir al papa León XIV, protagonista de una visita histórica a Uruguay. Durante las 72 horas que permaneció en el país, el pontífice cumplió una intensa agenda. En la tarde de ayer, ya estaba en Argentina, donde lo recibió el presidente Javier Milei. En los próximos días, visitará varias localidades del país vecino.

“Gracias, salió todo muy bien. Es un regalo maravilloso, Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy. Ojalá nos volvamos a ver y ojalá sea pronto”, fueron las últimas palabras que el presidente de la República, Yamandú Orsi, le dedicó al soberano de la Ciudad del Vaticano minutos antes de que partiera rumbo a Buenos Aires, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

Además del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la delegación que despidió al papa estuvo integrada por el embajador de Uruguay ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira, y autoridades militares.

León XIV, luego de ser escoltado por Orsi hasta las escaleras dispuestas para abordar el avión -tras recibir honores militares acompañados de un “¡Buenas tardes, mi Santidad!”-, tuvo un último gesto de despedida hacia el país. Se dio vuelta, extendió su mano derecha en tres ocasiones y expresó su gratitud.

Lo hizo mientras recibía el aplauso de las principales autoridades de la Iglesia Católica en Uruguay, entre ellas el cardenal Daniel Sturla -quien estaba visiblemente emocionado- y el padre Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto y organizador del viaje apostólico.

Sobre las 15:52, finalmente, el avión despegó y puso fin a la histórica visita del pontífice a Uruguay, 38 años después de la protagonizada por Juan Pablo II. “Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias!”, escribió el papa en su cuenta de la red social X (antes Twitter) apenas unos minutos después de abordar.

Entre el público presente, que dedicó cánticos y ovacionó al pontífice cuando el avión despegó, Verónica calificó la visita papal como “importantísima”. “Da fe y esperanza a nuestro país, a nuestro pueblo. Deseamos que todo lo que ha brindado con sus palabras en estos días de verdad le llegue a la gente”, destacó la mujer consultada por El País.

Entre los creyentes que se acercaron a la terminal aérea para despedir a León, varios destacaron la renovación de la fe que significó su presencia, el mensaje de paz que transmitió en sus distintos discursos y, en particular, el conocimiento que demostró tener sobre Uruguay, por las numerosas alusiones que hizo a la historia, la cultura y la realidad del país.

Tras dejar Uruguay, León XIV envió un mensaje al presidente Orsi, cuyo contenido fue difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. “Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita”, señaló Robert Francis Prevost. Y añadió: “Con la seguridad de mis continuas oraciones por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo la abundancia de las bendiciones de Dios Todopoderoso”.

El papa León XIV envió su mensaje a través de un telegrama, como lo establece la tradición diplomática del Vaticano, el cual estaba dirigido a “Su Excelencia Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay”.

La estadía del pontífice en Uruguay se extendió durante tres días, en los que cumplió una intensa agenda que lo llevó a recorrer cuatro departamentos: Montevideo, Canelones, Paysandú y Florida. Tras Argentina, viajará rumbo a Perú.