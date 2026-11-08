Periodista vivió un tenso momento al acercarse demasiado al papa en Montevideo: “Un guardia me mostró su arma"

El periodista argentino Nelson Castro, enviado especial de la señal informativa TN para cubrir la visita del papa León XIV a Uruguay y Argentina, reveló que vivió un momento de tensión durante su trabajo en Montevideo. El episodio ocurrió este sábado a la salida de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), cuando logró acercarse a menos de cinco metros del pontífice para obtener imágenes exclusivas e intentó, sin éxito, intercambiar algunas palabras con él durante la transmisión en vivo.

Según relató el domingo, cuando logró acercarse al pontífice un integrante del equipo de seguridad papal reaccionó inmediatamente y le mostró discretamente el arma que llevaba debajo del saco, en una advertencia para que mantuviera la distancia.

“Cuando nosotros nos acercamos a menos de cinco metros, bajó el de seguridad, se desabrochó el saco y me mostró el arma. Así nomás”, contó Castro.

El video del momento en cuestión muestra a Castro en la puerta de la UCU. "¡Papa León, Papa León!... para la Argentina", le dijo el periodista a viva voz al papa, quien reaccionó con un gesto de sorpresa. El pontífice se limitó a saludar, sin hablar, según se vio en la transmisión de TN. En ese momento se habría producido el acercamiento del guardia: en cámara solo se vio que alguien de traje negro se acercaba a Castro. "Está la seguridad por supuesto y aquí estamos", dijo entonces el periodista argentino retrocediendo sobre la Av 8 de octubre, mientras León XIV se subía al papamóvil para seguir con su agenda montevideana.

El periodista argentino, que cuenta con una extensa trayectoria en coberturas internacionales y del Vaticano, aseguró que el gesto fue inequívoco. “Me marcó la cancha”, resumió sobre la reacción del custodio.

Castro explicó que el integrante de seguridad en cuestión estaba en la parte delantera del papamóvil y descendió rápidamente al advertir su presencia. Sin embargo, aclaró que la situación no pasó a mayores porque tanto él como su equipo respetaron el límite de acercamiento.

“En cuanto vio que nosotros íbamos a respetar la distancia, inmediatamente se fue”, señaló. De todos modos, destacó la firmeza del operativo de protección del pontífice: “Para que vean cómo es la seguridad", comentó Castro a sus compañeros en la transmisión en vivo de TN.

Al acercarse, Castro también contó que intentó establecer un breve diálogo con León XIV, pero solamente consiguió un saludo. “Cuando escuchó que era argentino, se dio vuelta y saludó. Es todo lo que hace. El Papa no habla desde el papamóvil”, explicó.

La anécdota dio lugar a una comparación con el estilo del fallecido papa Francisco, con quien Castro mantuvo un vínculo cercano a lo largo de los años. "Los de seguridad sufrían mucho con Bergoglio”, comentó. “Si Bergoglio nos hubiera visto solos, (sin otro medio en ese momento) como estábamos ayer, hablaba”, dijo.

En diálogo con El País, Nelson Castro destacó el valor de la visita papal a Uruguay. "El papa está muy feliz con toda la repercusión que ha tenido su presencia en Uruguay", declaró. El periodista de TN viajó desde Roma con León XIV y lo siguió de cerca en todas las instancias de su agenda oriental, reportando para la señal informativa. Al culminar la visita, Castro viajó en el mismo avión que el pontífice con rumbo a Buenos Aires, donde continúa la gira por América Latina.