Nelson Castro reveló qué fue lo que más sorprendió al papa León XIV en Uruguay: "Es el gesto de un misionero"

La respuesta de los uruguayos, la presencia de jóvenes en las distintas actividades y el encuentro con los sectores más vulnerables fueron algunos de los aspectos que marcaron la visita del papa León XIV a Uruguay. Así lo resumió el periodista argentino Nelson Castro, que acompañó al pontífice durante su recorrido por el país y pudo observar de cerca sus impresiones sobre una visita histórica.

"El Papa está muy feliz con toda la repercusión que ha tenido su presencia en Uruguay" contó Castro a El País. Según explicó el periodista del canal TN, León XIV quedó especialmente impactado por el encuentro con los jóvenes, por su experiencia en Casavalle y por la cantidad de personas que se acercaron a participar de las actividades, en el contexto de un país descrito como "tan laico".

Para el periodista, la presencia de público fue particularmente significativa durante las jornadas del sábado y domingo. Destacó la convocatoria del sábado en el Estadio Centenario y la misa celebrada este domingo en Florida, que consideró uno de los puntos culminantes de la visita. También le llamó la atención la cantidad de jóvenes que participaron de los encuentros.

"A mí también me impactó ver tanta gente joven, no solamente en el Centenario, hoy también en la misa en Florida, y el viernes en la Plaza Independencia", señaló. A su entender, la respuesta del público y las homilías del pontífice hicieron de esta visita "un paso muy bueno".

Nelson Castro acompaña al papamóvil en Montevideo.

Castro, que acompañó al santo padre durante su visita a Uruguay, también se refirió al contenido de los mensajes que León XIV transmitió durante su estadía en nuestro país. Aunque no le sorprendieron sus discursos, consideró importante tener en cuenta que el Papa habla de realidades que conoce de primera mano, por su experiencia como misionero en América Latina.

"El papa es muy conocedor de todo esto. No solo lee discursos que le traen, el papa habla de un lugar que conoce muy bien. Fue misionero en latinoamérica, así que es una realidad que no le es ajena. Así que lo que está leyendo es lo que él vivió. Eso es un agregado muy importante para que tengamos en cuenta. Por lo tanto se lo veía muy conmovido. El gesto el sábado de bajarse en Casavalle, hablar con la gente y caminar por allí, es el gesto de un misionario. Eso es muy importante y muy fuerte, como potencia de mensaje, como mensaje para la sociedad y para las dirigencias", dijo Castro.

La visita también dejó una señal hacia quienes no mantienen un vínculo cercano con la Iglesia católica, pero igualmente se acercaron a recibir al pontífice. Castro coincidió en que el cariño demostrado por la población fue uno de los aspectos más destacados del recorrido.

Periodista argentino Nelson Castro. Foto: Archivo.

Además, señaló que los mensajes sobre la desigualdad y la exclusión tuvieron un respaldo concreto en las experiencias compartidas durante la visita a Casavalle. En particular, mencionó el testimonio de una joven que contó que estaba "rota" y que la Iglesia la había ayudado a reconstruirse.

"Lo que pasó en Casavalle fue muy fuerte porque no fue solamente un discurso, sino que fueron experiencias. Son cosas muy fuertes y reales. Así que no fueron solo discursos, hubo testimonios que abonaron esos discursos", afirmó.

Tras el paso por Uruguay, León XIV continuará su recorrido por América Latina con visitas a Argentina y Perú.

—¿Espera que Leon XIV tenga un discurso más fuerte en Argentina por las políticas de Javier Milei?

—En el contexto de Argentina va a ser fuerte el discurso, y va a tener repercusiones en la política. Porque no habla de gobiernos lejanos, sino de realidades que conoce.