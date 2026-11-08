Lucas Sugo se quebró tras cantarle al papa León XIV: "Es una de esas noches que uno va a guardar en el corazón"

Lucas Sugo se emocionó hasta las lágrimas este sábado tras cantarle al papa León XIV durante la vigilia de oración que reunió a 60 mil personas en el Estadio Centenario. Luego de participar en el espectáculo musical, saludar al pontífice e intercambiar unas palabras con él, el artista uruguayo habló con Telemundo sobre lo que había vivido y terminó quebrándose ante las cámaras.

"Todavía no te puedo responder bien, con lujo de detalles, porque tanta cosa está pasando en mi corazón", confesó al inicio de la entrevista. "Pero te debo confesar que esta es una de esas noches que uno va a guardar por el resto de la vida en el corazón".

Sugo fue uno de los artistas convocados para participar de la histórica visita de León XIV a Uruguay. Durante la mañana del sábado había cantado en Paysandú y, por la tarde, se presentó en el Centenario, donde interpretó "Solo le pido a Dios", "Vienen con alegría" y su éxito "Cinco minutos".

También participó de "Una gran alegría", la canción oficial de la visita, junto a otros músicos uruguayos, y la interpretó en el momento en que León XIV ingresó al Centenario en el papamóvil. Más tarde, cuando el papa ya se encontraba en el escenario, volvió a actuar para interpretar a capela "Pescador de hombres", una de las canciones religiosas más conocidas.

En la entrevista con Telemundo, realizada a la salida del estadio, el músico recordó especialmente el encuentro que mantuvo con León XIV y habló de lo que significó para él. "Mucha emoción, mucha emoción. O sea, cuando el papa se acercó y nos saludamos, nos hablamos... ¡Por Dios! Es un regalo de nuestro Padre", expresó.

A continuación, dejó una reflexión especialmente significativa por la situación familiar que atraviesa. "Creo que la gente sabe por qué digo que es un regalo y me parece que es un mensaje de un lugar que quiero mucho y tengo mucho afecto, y tengo un contacto muy lindo".

Aunque no mencionó directamente a su hija Florencia —fallecida en agosto a causa de una enfermedad oncológica— en ese pasaje, sus palabras cobraron una resonancia particular a menos de tres meses de su fallecimiento. El cantante ha hablado públicamente sobre su fe y sobre el proceso de duelo que atraviesa desde entonces.

🟨Lucas Sugo fue uno de los músicos que estuvo en el Estadio Centenario antes de la vigilia de oración del papa León XIV.



"Tanta cosa está pasando en mi corazón; es una noche de esas que uno va a guardar por el resto de la vida", manifestó el artista a Telemundo.



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"Realmente es una noche memorable para mí, para mi familia y para todo nuestro país", continuó. Y destacó que el entusiasmo por la visita trascendía a los creyentes: "No solamente estoy hablando de la familia cristiana, estoy hablando de toda esta conmoción, esta emoción que genera el papa. Es hermoso".

La entrevista terminó con una pregunta del periodista: “¿Qué queda de hoy?”. Sugo respondió imaginando cómo recordará el encuentro dentro de varias décadas. "Quedan esas emociones imborrables. Si Dios quiere, así va a ser: voy a tener unos noventa y pico años con un bastón, capaz con una estufita, unas pantuflas, y le voy a comentar a mis nietos o a mi familia que un día yo viví una emoción tan grande que no le voy a poder explicar", relató.

“Pero realmente fue una de esas cosas que toda la vida las voy a tener guardadas en el corazón”, agregó. En ese momento, la voz se le quebró y las lágrimas le impidieron continuar. Apenas alcanzó a decir una última frase antes de despedirse del periodista: "Disculpen la emoción".