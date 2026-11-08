¿A qué hora llega el papa a Argentina? Detalles del vuelo de León XIV hoy 8 de noviembre y su itinerario

El papa León XIV llega este domingo 8 de noviembre a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita de tres días que incluirá misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, encuentros con el presidente Javier Milei, con jóvenes y sindicalistas. El avión papal tiene previsto aterrizar a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery.

La primera actividad en suelo argentino será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, a las 17:00 horas. Veinte minutos más tarde está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, el primer contacto con el presidente Milei. La jornada inaugural cerrará a las 18:30 con una visita al Palacio Libertad.

Qué feriados y asuetos rigen por la visita del papa León XIV a Argentina

Tras confirmarse el viaje, el gobierno argentino dispuso una serie de asuetos para que los ciudadanos puedan participar de las actividades oficiales sin las limitaciones del ritmo laboral habitual. El lunes 9 de noviembre habrá asueto nacional en todo el territorio. El martes 10 el beneficio alcanzará únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, los dos distritos donde se concentran las actividades de esa jornada. El miércoles 11, en tanto, el asueto regirá solo en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la misa de Luján, una de las convocatorias con mayor expectativa de público.

El lunes comenzará a las 9:15 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el pontífice se encontrará con huéspedes y personal. Allí Abel Pintos protagonizará el primer momento musical del viaje junto al coro de la institución.

A las 11:30 será la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, con la participación de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. Por la tarde, a las 16:10, habrá un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con la presencia del salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Papa León XIV en la histórica y multitudinaria santa misa Florida este domingo 8 de noviembre de 2026, día de la Virgen de los Treinta y Tres. Foto: Ignacio Sánchez.

El día seguirá con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín (17:30), las vísperas junto al episcopado y los equipos sinodales en la catedral metropolitana (18:45) y una cena con los obispos en la Casa Arzobispal (19:45).

Córdoba, Luján y la despedida: cómo sigue la agenda del Sumo Pontífice

El martes 10 el papa volará a las 7:30 hacia Córdoba, donde llegará a las 9:00. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), con un extenso despliegue artístico que incluirá a Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae. A las 15:15 se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y a las 16:55 emprenderá el retorno a Buenos Aires, con llegada a las 18:10.

Esa misma noche, a las 20:15, encabezará la vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles. La musicalización estará a cargo de Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, acompañados por un ensamble de bailarines, junto a Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

El miércoles 11, último día del viaje, León XIV visitará a las 8:00 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00 celebrará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con Luciano Pereyra como artista principal, acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Papa León XIV a bordo del papamovil en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y a las 14:00 el pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, próxima escala de su gira.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.