Los primeros impactos de la victoria de Lula da Silva: la bolsa se desploma y el real cae fuerte

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, que el domingo fue reelecto para un cuarto mandato, no cayó bien en los mercados brasileños. La Bolsa de San Pablo cerró con una fuerte caída del 13,88%. Y el real se depreció un 8,25% con respecto al dólar, que acabó cotizado ayer a 5,403 reales para la venta y 5,402 para la compra en el mercado cambiario brasileño.

La bolsa mejoró por la tarde discretamente su desempeño, luego de que cerca de la apertura experimentó un desplome superior al 16%, lo que obligó a suspender sus operaciones 30 minutos para contener las turbulencias financieras provocadas por la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro, el favorito del mercado.

El parqué paulista se vio arrastrado por el desplome de las entidades financieras y del sector minorista, ambos muy sensibles a las expectativas de un mayor gasto fiscal y al repunte en los tipos de interés de la deuda soberana.

Al inicio de la jornada, grandes bancos como Itaú Unibanco y Bradesco registraron pérdidas de hasta dos dígitos mientras que las gigantes del comercio minorista llegaron a caídas cercanas al 50%. Por la tarde, algunos llegaron a suavizar sus pérdidas, pero ninguno consiguió alcanzar terreno positivo.

Banco do Brasil y Bradesco conformaron el podio de las acciones más negociadas del día, con pérdidas del 29,33% y el 21,70%, respectivamente, mientras que Itaú Unibanco y Santander Brasil sufrieron caídas del 13,66% y el 4,47%, en ese orden. Las acciones de la estatal Petrobras se devaluaron un 8,18% respecto a la sesión del viernes. Del otro lado, los papeles de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, fue una de las pocas afortunadas del día, con una suba del 4,01%.

Las acciones de la cadena de comercio minorista de moda C&A se derrumbaron un 47,47%, mientras que los papeles de Grupo Casas Bahia, uno de los gigantes del comercio minorista brasileño, se devaluaron un 38,19%. La caída de Magazine Luiza, otro de los grandes minoristas del país, fue del 58,23%.

El índice bursátil BOVESPA se muestra en una pantalla electrónica en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brasil. Foto: AFP

El resultado de los comicios de este domingo frustró las previsiones del mercado financiero, que descontaba el triunfo de Flávio Bolsonaro tras su ventaja en la primera vuelta electoral de hace tres semanas.

Mientras Flávio Bolsonaro articuló su discurso en torno a la disciplina fiscal y el freno a la deuda pública, Lula centró su plataforma electoral en el aumento de la inversión pública en salud y educación.

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, analizó para El País el impacto en los mercados del resultado electoral en Brasil. “El índice que más se usa en el mundo para invertir en Brasil, el EWZ, está 25% abajo; anoche estaba 30% abajo.

Es la combinación de un real que se deprecia contra el dólar y un Bovespa que también cae, y eso hace que el mercado de acciones de Brasil, en términos de dólares, esté 25% abajo”, afirmó Sardáns. Y agregó: “Esto tiene que ver con que el mercado no ve muy bien la reelección de Lula, sobre todo por su política fiscal, con un déficit enorme y con deuda en reales que sigue aumentando.

Personas pasan junto a un quiosco de periódicos cuyas portadas muestran la victoria del candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, en Sao Paulo. Foto: AFP

Veía mejor un gobierno de Bolsonaro, con el antecedente de su padre y un ministro de Economía ortodoxo como Guedes, que equilibró el déficit fiscal sin intervenir en la política monetaria. La política monetaria de Brasil siempre fue dura, pero el déficit fiscal destrozaba lo bueno de esa política.

Con este resultado y cómo terminó la jornada electoral, el mercado, los inversores y el mundo de los negocios desconfía mucho no solamente en términos de déficit fiscal sino también de justicia y transparencia”.

En la oposición

Flávio Bolsonaro afirmó ayer lunes que organizará la oposición a Lula. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se dirigió a sus seguidores en un vídeo difundido en redes sociales, aseguró que se reunirá con los diputados y senadores electos para organizar su estrategia de cara a la próxima legislatura.

Flávio, quien perderá su escaño de senador el próximo febrero, dijo que convertirá la Cámara baja y el Senado en su “fortaleza contra la barbarie” que ocurrirá en el país “con cuatro años más de Lula”.

Lula Da Silva votando en San Pablo. Foto: AFP.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Hicimos la mayoría en el Senado y en la Cámara”, recalcó el excandidato del Partido Liberal (PL). En el vídeo, Flávio también dijo que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por “todos los abusos” que, según él, cometió.

Esta afirmación supone un cambio de posición en relación a la declaración ofrecida por Flávio en la noche electoral, cuando rechazó reconocer la victoria de Lula y aseguró que pediría la “anulación” de los comicios, debido a una decisión judicial que prorrogó dos horas el horario de votación por problemas en el transporte para votantes en algunas zonas de Brasil como San Pablo, donde la izquierda es fuerte.

Ahora, aunque volvió a criticar esa decisión judicial, Flávio se centró en destacar los “abusos de poder político y económico sin precedentes” que atribuyó a Lula y que, según dijo, causaron “un total desequilibrio en la disputa electoral”. También señaló el “complejo industrial de noticias falsas” que, según él, creó la campaña de su rival, quien se impuso en las elecciones con una ventaja de casi cuatro puntos porcentuales sobre el opositor.

“La ley tiene que aplicarse a todo el mundo, la competición tiene que ser justa y equitativa, cosa que no ha ocurrido. No he sido yo quien ha perdido, ha sido el sistema el que ha ganado”, agregó Bolsonaro. AFP, EFE

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flávio Bolsonaro, durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

Ordenan a Flávio entregar su pasaporte

Flávio Bolsonaro fue citado ayer lunes por la Policía Federal para entregar sus pasaportes. La orden fue emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF).

En un video publicado en sus redes sociales, Flávio dijo que fue abordado al salir de su condominio en Lago Sul, Brasilia, cuando se dirigía a la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. “La Policía Federal de Lula estaba en su puerta y en plena calle me ordenaron entregar mis pasaportes y también me prohibieron salir del país.

La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de (su hermano) Eduardo del 23 de octubre en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones”, dijo Flávio en redes sociales. OGlobo/GDA

Mandatario. El presidente Trump empuja un ”cese al fuego energético” en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la UE apoya la iniciativa. Foto: AFP fotos

Elecciones “muy corruptas”, “terrible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró ayer lunes que las elecciones de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro, fueron “fraudulentas”, aunque aseguró mantener una buena relación con el mandatario brasileño.

“Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One para viajar a Misisipi a celebrar un mitin electoral.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó el mandatario, quien en 2020 denunció sin pruebas haber sufrido un fraude electoral contra Joe Biden.

Preguntado sobre si espera hacer algo al respecto, Trump respondió: “Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica. Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero. Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.