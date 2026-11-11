El dólar en Uruguay sube y llega a los $ 40,50, mientras la demanda por deuda del gobierno en moneda local triplicó la oferta

El dólar en Uruguay subió ayer 0,22%, y se negoció en promedio en $ 40,519. Además, hubo fuerte avidez de los inversores por deuda del gobierno en moneda local. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,45 y $ 40,55 para finalizar en $ 40,53. El valor de cierre del billete verde marcó un alza de 0,20% respecto al lunes.

En noviembre, la moneda estadounidense aumenta 0,82%, mientras que en lo que va del año lleva un incremento de 3,79%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 105 operaciones por un valor total de US$ 58,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,35 para la compra y $ 41,75 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó ayer 1,26% y cerró en 5,584 reales. En noviembre lleva un alza de 3%, mientras que, en 2026 el dólar en Brasil sube 1,48%.

Dólares y pesos uruguayos. Foto: archivo.

En Argentina, el dólar oficial no tuvo operativa ayer por el feriado debido a la presencia del papa León XIV en el país. La divisa estadounidense cotiza a 1.545,50 pesos argentinos y en el año sube 5,90%.

Emisión de deuda del gobierno, riesgo país de Uruguay y tasa de referencia

El gobierno emitió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas a la inflación (UI) con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de 400 millones de UI (US$ 66,2 millones) con una demanda de los inversores que triplicó lo ofrecido: 1.234 millones de UI (US$ 204 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue del doble del licitado, 800 millones de UI (US$ 132,4 millones) con un rendimiento de 2,46% anual.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades y cerró en 71 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre el riesgo país baja cinco puntos, mientras que en 2026 sube cinco unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,91%, levemente por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (6,0%).