El dólar en Uruguay tuvo el mayor aumento semanal en cinco meses y llegó a la cotización más alta en un mes

El dólar en Uruguay subió ayer 0,35% y se negoció en promedio en $ 40,449, un máximo en un mes (el 1° de octubre cotizaba en $ 40,463). En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,38 y $ 40,50 para finalizar en $ 40,46. El valor de cierre se incrementó 0,27% respecto al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense aumentó 0,65% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior) Es la segunda suba semanal consecutiva (la semana previa subió 0,27%) y la mayor en cinco meses (en la semana del 5 de junio se incrementaba 0,76%). De los cuatro días en los que hubo cotización (el lunes no hubo operativa por el feriado), solamente el martes cotizó a la baja, el resto de los días lo hizo al alza.

En lo que va del mes el dólar sube 0,65% y en 2026 aumenta 3,61%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 325 operaciones por un monto equivalente de US$ 194,5 millones. Ayer se negociaron US$ 53 millones en 100 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 39,20 y $ 41,70 respectivamente. En la semana, el billete verde al público tuvo un alza de 25 centésimos para ambas cotizaciones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,72% y cerró en 5,5013 reales. En el mes el dólar en Brasil se incrementa 1,48%, mientras que en 2026 está casi estable (baja 0,02%).

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, ayer no hubo cotización debido a que fue feriado por el día del bancario. En el mes el dólar oficial sube 0,53% y en el año 5,9%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer tres unidades y cerró en 77 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre el riesgo país sube un punto y en 2026 aumenta 11 unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 6,09%, casi en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).