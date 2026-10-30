El dólar en Uruguay sube tras la caída del día previo, al seguir lo que sucede en Brasil

El dólar en Uruguay subió ayer 0,24% luego de la baja del miércoles y se negoció en promedio en $ 40,191. El billete verde cotizó entre $ 40,13 y $ 40,21 para finalizar en $ 40,16, un alza de 0,12% respecto al cierre del miércoles.

En octubre, la moneda estadounidense baja 0,24% y en 2026 aumenta 2,95%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 82 operaciones por un valor total de U$S 46,20 millones.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar quedó estable ayer y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,61% y cerró en 5,3744 reales. En octubre se incrementa 3,73% y en lo que va de 2026 el dólar en Brasil retrocede 2,33%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente 0,07% y finalizó en 1.539,59 pesos argentinos. En octubre lleva un alza de 1,45% y en el año aumenta 5,49%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer cinco unidades y cerró en 78 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre, el riesgo país sube dos unidades, mientras que en 2026 aumenta 12 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,07%, algo por encima del objetivo del Banco Central (6,0%).