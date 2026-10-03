Mercados: el dólar en Uruguay baja la semana, sigue por encima de $ 40, y cae el riesgo país

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,30%, tras dos subas consecutivas, y se negoció en promedio en $ 40,342. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,40, para finalizar en $ 40,360. El valor de cierre retrocedió 0,25% respecto al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense bajó 0,12% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). De los cinco días que hubo cotización, el dólar bajó lunes, martes y ayer, mientras subió el miércoles y el jueves.

En lo que va de octubre, el dólar sube 0,14% y en 2026 aumenta 3,33%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron un total de 196 operaciones por US$ 110 millones. Ayer apenas se negociaron US$ 6,5 millones en 11 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, cerrando en $ 39,15 y $ 41,65 respectivamente. En la semana, el billete verde al público subió 5 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,31% y cerró en 5,2238 reales. En lleva un alza de 0,83%, aunque en 2026 retrocede 5,06%.

Foto: Pxhere.

En Argentina, el dólar oficial quedó estable ayer (tuvo una mínima baja de 0,01%) y finalizó en 1.523,09 pesos argentinos. En el mes sube 0,37% y en el año aumenta 4,36%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer seis unidades y cerró en 70 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo). En el mes, el riesgo país baja seis unidades, mientras que en 2026 aumenta cuatro puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana en 5,73%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).