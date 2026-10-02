Exportaciones uruguayas crecen 10% en setiembre por mayor venta de soja y China como principal destino

En agosto, las exportaciones de bienes —incluidas las realizadas a través de zonas francas— crecieron 10% frente al mismo mes de 2025 y totalizaron US$ 1.398 millones, mientras que en nueve del año subieron 1% respecto a igual período del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Uruguay XXI. Las ventas de soja, carne bovina, celulosa, productos lácteos y concentrados de bebidas explicaron el aumento de las exportaciones.

Entre enero y setiembre de este año, la carne bovina lideró las ventas de bienes al exterior y alcanzó los US$ 2.015 millones, lo que representó un crecimiento del 2% respecto al mismo período del año pasado. La celulosa se mantuvo en segundo lugar, con US$ 1.757 millones, seguida por la soja que acumuló a setiembre colocaciones por US$ 832 millones, lo que implicó una caída de 32% respecto a los primeros nueve meses de 2025.

De acuerdo con los datos de Uruguay XXI, la soja fue el principal producto exportado en setiembre, con ventas que alcanzaron los US$ 276 millones y representaron el 20% del total exportado por el país y un crecimiento interanual de 38%. El volumen exportado también se incrementó un 26% interanual y alcanzó las 631.898 toneladas en setiembre. China se mantuvo como el principal destino, con el 87% de las colocaciones (US$ 240 millones) y un aumento interanual del 39%.

La carne bovina fue el segundo producto con mayor valor exportado en agosto, con ventas por US$ 233 millones, equivalentes al 17% del total y un crecimiento interanual del 2%. Estados Unidos fue el principal destino, con 32% (US$ 74 millones) de las colocaciones, seguida por China, con 31% (US$ 73 millones), la Unión Europea (UE) con el 20% (US$ 47 millones) e Israel con el 4% (US$ 10 millones).

Productos exportados Foto: Uruguay XXI.

La celulosa ocupó el tercer lugar con una participación del 14% en las exportaciones totales de bienes y ventas por US$ 196 millones, lo que representó un decrecimiento interanual del 11%. Entre los principales destinos a los que se exportó la celulosa se ubicaron la UE (36% del total), China (30%) y Estados Unidos (15%).

Las exportaciones de productos lácteos, por su parte, se ubicaron en cuatro lugar según el informe de Uruguay XXI, con casi 60 destinos, colocaciones por US$ 80 millones y una participación del 6% en las exportaciones totales de bienes, lo que representó una baja interanual del 13%. Brasil se posicionó como principal destino con un 38% de participación en el total, seguido por Argelia con el 11%.

En tanto, las exportaciones de concentrado de bebidas se ubicaron en el quinto lugar entre los principales productos exportados en setiembre, con ventas por US$ 79 millones, una participación del 6% en las exportaciones totales de bienes y un crecimiento interanual del 34%. México fue el principal destino con una participación del 20% en el total, seguido por Brasil (14%) y Guatemala (13%).

Principales destinos

China volvió a ubicarse como el principal destino de las exportaciones uruguayas en setiembre con ventas por US$ 410 millones, lo que representó el 29% de las exportaciones totales de bienes y un crecimiento interanual del 2%. Las ventas hacia este mercado se concentraron principalmente en soja, carne bovina y celulosa, que explicaron en conjunto el 91% del total exportado a China.

Brasil se ubicó en segundo lugar, con compras por US$ 200 millones, equivalentes al 14% del total exportado, y un crecimiento interanual del 25%. Este desempeño se explicó por mayores ventas de vehículos, productos lácteos y plásticos y sus manufacturas, que en conjunto tuvieron el 43% de las ventas hacia este destino.

Destinos de exportaciones Foto: Uruguay XXI.

La Unión Europea fue el tercer principal destino, con colocaciones por US$ 184 millones, equivalentes al 13% del total exportado, y un crecimiento interanual del 61%. La canasta exportadora hacia este mercado se mantuvo relativamente diversificada, registrando exportaciones de casi 40 productos diferentes, liderados por la celulosa, carne bovina y madera y los productos de madera.

Las exportaciones hacia Estados Unidos totalizaron US$ 160 millones en setiembre, lo que posicionó al país como el cuarto destino del mes, con una participación de 11% del total exportado. Este resultado implicó un crecimiento interanual de 14%. La carne bovina, celulosa y subproductos cárnicos lideraron los principales productos a ese destino.

Argentina completó el grupo de los cinco principales destinos, con exportaciones por US$ 42 millones, un 3% del total exportado y una caída interanual de 5%. Las colocaciones hacia este mercado estuvieron relativamente diversificadas, con otros productos, margarina y aceites, celulosa, productos farmacéuticos y artículos de limpieza como los principales rubros.