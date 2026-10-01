Conaprole sale al cruce del sindicato por conflicto: "La empresa no está realizando despidos"

El conflicto que se desató en la industria láctea tiene como protagonistas una vez más a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y a Conaprole por 25 despidos en empresas socias de la cooperativa. La cooperativa láctea emitió un comunicado en el que aseguró que "no está realizando despidos" y agregó que "ha cumplido y sigue cumpliendo de forma responsable con toda la normativa vigente en materia de relaciones laborales y comerciales".

El gremio del sector divulgó un comunicado en el que acusaron a la cooperativa láctea de "patear el tablero" y "romper todo lo dialogado". Los trabajadores afectados estaban vinculados a las empresas logísticas socias de la láctea, Marez y Maracaná, que se encargaban de la distribución de productos. En mayo de este año las empresas finalizaron su vínculo con Conaprole, aunque el dirigente sindical, Robert Labruna, sostuvo en diálogo con El País que "es responsabilidad de Conaprole".

Fachada de uno de los edificios de la empresa Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

"Conaprole legalmente licita proveedores de bienes y servicios permanentemente para poder ser competitivo y sostenible" dijo la cooperativa en el comunicado y expresó que tiene empresas contratadas para la reposición en puntos de venta y desde marzo de 2026 comenzó a conversar con sus proveedores dado que los contratos estaban próximos a vencer.

"La cooperativa, el 21 de mayo adicionalmente denuncia por telegrama los contratos de dos proveedores, luego de varias reuniones con los mismos, por temas de baja competitividad. Se confirió, de buena fe, un plazo de cuatro meses para una transición ordenada y realiza una serie de pedidos de precios que finalizan en agosto del 2026", señaló Conaprole y agregó que se continuaron escuchando propuestas de los proveedores y sus asesores legales.

Cartel de la sede de Conaprole en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

Los trabajadores realizaron una movilización hoy en las inmediaciones de las oficinas de Conaprole ubicadas en el barrio La Aguada. Según indicaron en un comunicado difundido el martes, la FTIL tiene previsto establecer medidas sorpresivas que resulten en una "situación compleja" para el abastecimiento de productos.

El País se había intentado comunicar desde el martes con autoridades de Conaprole para conocer su versión de los hechos, sin éxito, hasta que la cooperativa decidió emitir el comunicado este jueves.