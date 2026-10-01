"Después te tildan de que somos vagos": sindicato lácteo advirtió por "situación compleja" en la industria

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró en conflicto nacional por el despido de 25 trabajadores de empresas socias de Conaprole. Según explicó el dirigente de la FTIL, Robert Labruna a El País, se estableció un plenario permanente que decidirá medidas sorpresivas. "Esto recién empieza", advirtió y aseguró que en la industria se instalará una "situación compleja con medidas complejas". Labruna acusó a la empresa de efectuar los despidos en plena zafra de la industria y agregó: "Después te tildan de que somos vagos".

El gremio del sector divulgó un comunicado en el que acusaron a la cooperativa láctea de "patear el tablero" y "romper todo lo dialogado". Los trabajadores afectados estaban vinculados a las empresas logísticas socias de la láctea, Marez y Maracaná, que se encargaban de la distribución de productos."Nos vieron la cara", dijo Labruna.

Además explicó las empresas finalizaron su vínculo con Conaprole en mayo aunque mantenían reuniones para analizar la situación de los trabajadores. Labruna sostuvo que "es responsabilidad de Conaprole" ya que "es que hace el contrato y exige como se va realizar la tarea".

Faltantes de Conaprole en almacén de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Labruna señaló que en lugar de estas dos empresas, una nueva se encargaría de la distribución de lácteos. Según relató, la nueva compañía propuso a los trabajadores una rebaja salarial de entre 30% y 40% o "no ir a trabajar". Por este motivo, el sindicato interpreta la situación como una serie de despidos indirectos. "Es una vergüenza", dijo y agregó que Conaprole "perdió respeto y seriedad" en su vínculo con los trabajadores.

Por otra parte, Labruna señaló que debido a que los salarios propuestos por la nueva empresa se encuentran por debajo del laudo establecido en Consejo de Salarios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó una propuesta a los trabajadores.

Fachada de uno de los edificios de la empresa Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

La misma consistía en no tener contratos a prueba, utilizar una aplicación digital para reponer mercadería y nuevos salarios que se ubicaban entre lo establecido por el laudo y lo que proponía la empresa. Los trabajadores aceptaron en asamblea general la propuesta, aunque Conaprole la rechazó. "Nos vieron la cara", insistió y recordó las negociaciones que se efectuaron desde mayo para mantener los puestos laborales.

El sindicato indicó en su comunicado que "cabe recordar que desde el mes de mayo hemos venido manteniendo todos los espacios de negociación colectiva y ahora, a fines de setiembre, la empresa Conaprole manifiesta este desplante que patea el tablero y rompe todo lo dialogado en el correr de tantos meses".

El País intentó contactarse con autoridades de Conaprole sin éxito.