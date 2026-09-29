¿Cuál es la referencia que marca la Ursea para establecer el nuevo precio de los combustibles en octubre?

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) divulgó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

Según el informe para el período entre el 26 de agosto al 25 de setiembre, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada da un ajuste al alza de 11,13% y de 10,71% para el PPI de la nafta Súper 95, en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé un ajuste al alza de 13,24% para el gasoil 50S.

Combustibles Foto: pxhere

Por otra parte, la Ursea decidió divulgar los precios de venta al público que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

Así, el PVP de referencia para el mes de octubre de la nafta Súper 95 es $ 93,56 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 96,56 por litro y el del gasoil 50S de $ 80,54 por litro, según la Ursea.

Precio del combustible. Foto: Francisco Flores

Para la nafta Súper 95 da un incremento de 4,89 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 93,56 pesos), de 5,37 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 96,56 pesos) y de 21,86 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 80,54 pesos).

El Poder Ejecutivo deberá resolver en las próximas horas los nuevos precios de los combustibles.