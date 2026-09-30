Sindicato lácteo en conflicto por 25 despidos en empresas logísticas de Conaprole, amenaza cadena de suministro

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró en conflicto nacional por el despido de 25 trabajadores de Conaprole. "Dada la gravedad de la situación provocada por Conaprole, las medidas podrán variar desde paros parciales sectoriales, trabajo a reglamento, interrupción o corte en la cadena de suministro en el mercado nacional como internacional en relación a las exportaciones y la realización de un paro general nacional de toda la industria láctea", manifestó el sindicato en un comunicado. Acusan a la cooperativa láctea de "patear el tablero" y "romper todo lo dialogado".

Según indicó el gremio del sector, los trabajadores afectados estaban vinculados a las empresas logísticas socias de la láctea, Marez y Maracaná, que se encargaban de la distribución de productos.

Faltantes de leche Conaprole. Foto: Estefanía Leal.

"La decisión empresarial de Conaprole de reducir costos, a pesar de sus ganancias que aumentan año tras año de manera exponencial, se traduce en su intención de reducir dramáticamente los salarios de las y los trabajadores, acorralándonos a una situación extrema inadmisible", indicó la FTIL en el comunicado.

"El Plenario de la FTIL se encuentra en sesión permanente analizando las medidas a adoptar y la evolución del conflicto", sostuvo el sector trabajador.

Planteó además que "cabe recordar que desde el mes de mayo hemos venido manteniendo todos los espacios de negociación colectiva y ahora, a fines de setiembre, la empresa Conaprole manifiesta este desplante que patea el tablero y rompe todo lo dialogado en el correr de tantos meses".

El País intentó sin éxito contactar con autoridades de Conaprole para tener su versión del conflicto.