Empresarios, Pit-Cnt y académicos comenzaron a trabajar juntos para "afinar propuestas" sobre el futuro de la industria

La Cámara de Industrias ( CIU ) y el Pit-Cnt celebraron ayer el primer encuentro del Foro de Referentes Industriales, una instancia que reúne a empresarios, trabajadores y académicos para elaborar propuestas que sirvan como insumo para la política industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

El foro reúne a 20 referentes con experiencia y conocimiento del sector y funcionará hasta julio de 2027, con apoyo técnico y financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Entre los temas que estarán sobre la mesa se encuentran el impacto del cambio tecnológico y la automatización sobre la producción y el empleo, la productividad, la inserción internacional, la innovación y la formación de trabajadores.

Según explicaron durante el encuentro, realizado ayer en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, el objetivo del foro es intercambiar perspectivas, identificar puntos de acuerdo y elaborar propuestas específicas que contribuyan a una "agenda proindustria" y puedan servir como insumo para el Consejo de Industria del MIEM.

La industria representa el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo, genera 167.000 empleos directos y otros 83.000 indirectos y concentra el 77% de las exportaciones de bienes del país, según datos de la Dirección de Estudios Económicos de la CIU.

El presidente de la CIU, Leonardo García, explicó que la iniciativa comenzó a proyectarse hace casi dos años y agregó que su objetivo es ser “un país cada vez más industrializado y más competitivo”.

También sostuvo que el foro buscará identificar las líneas de trabajo entre el sector empresarial y sindical. “Muchas de las cosas que surjan de los objetivos propuestos por País Industrial van a nutrir y van a servir de información a la política industrial desarrollada por el Ministerio de Industria”, afirmó. En ese sentido, García resaltó que el trabajo no apunta solo a generar un documento, sino a establecer una dinámica de trabajo conjunto.

Presidente de la CIU, Leonardo García. Foto: MIEM

Uno de los temas centrales del foro será el impacto del cambio tecnológico y la automatización sobre los procesos productivos y el empleo. García señaló que el cambio tecnológico “es inminente” y que no se trata de un proceso que pueda detenerse. Por eso, el desafío será incorporar las nuevas tecnologías a la producción para mejorar la competitividad y que los trabajadores se adapten a las nuevas dinámicas.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, destacó la importancia de establecer el espacio para discutir el futuro del sector. Según dijo, los temas que se abordarán en las próximas reuniones estarán vinculados a la inserción internacional de la industria, el vínculo entre el conocimiento científico y la producción, la productividad y la generación de empleo de calidad.

Abdala explicó que el objetivo es que el intercambio permita “afinar propuestas específicas” que contribuyan al diseño de políticas públicas para el desarrollo industrial. Abdala señaló que cuando existe una participación importante de la industria manufacturera en el PIB del país “se desarrollan efectos multiplicadores que son muy relevantes”, porque se generan redes de proveedores, formación profesional y una mayor integración de la economía. “Hoy, por primera vez en la historia, se juntan para pensar qué los puede unir a pesar de las diferencias que tienen, y pensar políticas públicas de largo plazo”, afirmó.

Cierre de empresas

El coordinador del Instituto Cuesta Duarte, Rodrigo Alonso, sostuvo que la industria observarse como una oportunidad de desarrollo y no solo desde una mirada vinculada a situaciones de crisis. “El sector industrial no es una rémora del pasado, sino que es una oportunidad que tiene el país para mejorar sus índices de ciencia, tecnología, para mejorar su equilibrio territorial, para dar trayectorias laborales estables para la población. Hoy, a nivel internacional, en países más avanzados, está volviendo la política industrial como política de estado, pero Uruguay está rezagado en ese sentido”, dijo.

Alonso cuestionó la tendencia a abordar los problemas industriales cuando se produce el cierre de una empresa o la pérdida de puestos de trabajo. “Siempre salimos atrás de la industria cuando cierra una fábrica o se va a otro país. Pero eso ya es apagar el incendio”, dijo y agregó que el desafío es construir una estrategia que permita anticiparse a los problemas y fortalecer la capacidad industrial del país.

Foto: Parlamento

Por este motivo, Alonso señaló que uno de los objetivos del foro es contribuir a jerarquizar la política industrial y planteó que existe una diferencia entre los recursos destinados al MIEM y los de otras áreas del Estado.

Según explicó, la cartera es “el segundo ministerio más pobre del Estado” y cuenta con un presupuesto anual cercano a los US$ 30 millones, mientras que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispone de unos US$ 140 millones. “Esto no implica cuestionar los recursos destinados al sector agropecuario, que sabemos que es estratégico para el país, sino que es un síntoma que habla de que la política uruguaya no ha jerarquizado a la industria como se debe”, señaló.

El Foro está integrado por los siguientes referentes del sector industrial: Julio Perdigón, Richard Read, Danilo Dárdano, Álvaro Macedo y Martín Cardozo por la delegación de los trabajadores. Por el sector empresarial participan: Washington Corallo, Rosemarie Boschetti, Claudia Madeira, Cecilia Casulo y Nelson Penino. Además, se integra por referentes académicos de la UdelaR: Luis Bértola, Roberto Kreimerman, Carlos Bianchi, Fernando Isabella, Juan Geymonat y Cecilia Lara; Álvaro Padrón y Sebastián Torres suman su visión desde CEFIR y Naciones Unidas.