Ministerio de Economía entra en la discusión del transporte de carga por el convenio de la OIT y sus efectos en el sector

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone se reunió con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) para analizar la situación del sector, la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la implementación de la Guía Electrónica de Carga. Por su parte, el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines (Sutcra) informó que se reunirá con Oddone el próximo martes para abordar estos temas.

El presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, señaló a El País que la gremial no tiene cuantificado el impacto económico que implicaría la implementación del convenio 153, debido a la incertidumbre que existe en el sector. Según dijo, durante la reunión el MEF se comprometió a realizar un estudio independiente sobre el transporte de carga y los efectos económicos que tendría la aplicación del convenio.

Durante el encuentro, en el que Oddone estuvo acompañado por el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba y el asesor Álvaro Lalanne, se abordaron distintos temas vinculados a la estructura de costos del sector. Entre ellos, estuvo el precio de los combustibles, sobre el que la ITPC planteó su adhesión al proyecto de la Confederación de Cámaras Empresariales para reducir el precio del gasoil.

La intergremial también solicitó al MEF que los aportes del sector se realicen en función de la masa salarial y planteó la búsqueda de soluciones integrales para el transporte de carga, según señaló Asumendi, quien valorór la disposición del equipo de Economía y Finanzas.

Gabriel Oddone Foto: Ignacio Sánchez.

Por su parte, el dirigente del Sutcra, Juan Dorado, señaló a El País que el sindicato espera reunirse con Oddone el próximo martes para dialogar sobre la aplicación del Convenio 153. “Lo que tiene claro Oddone es que la evasión es grande y eso está documentado en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021”, dijo a El País, en referencia al estudio que estimó la evasión tributaria en el sector en US$ 122 millones anuales.

Convenio 153 de la OIT y el reclamo del sindicato

El convenio 153 de la OIT aborda la duración del trabajo y períodos de descanso en el transporte por carretera. La normativa fue ratificada en Uruguay en 1989 aunque nunca entró en vigencia para ser aplicada en el derecho interno. El Sutcra impulsa la aplicación del convenio con la intención de que el sector tenga más controles en los horarios de trabajo.

Según explicó Dorado, la asamblea de trabajadores solicitó un control horario y un límite de jornada de trabajo con periodos mínimos de descanso. El dirigente sostuvo que en ese sentido, el sindicato evalúa negociar flexibilizaciones de la normativa “respetando las horas semanales”.

El dirigente del Sutcra también sostuvo que a través de la aplicación del convenio se busca implementar algunos elementos que permitan una mayor agilidad a la hora de transmitir el costo del flete. En ese sentido, señaló que si bien existe una tarifa de referencia, “no se respeta”, por lo que reclaman precios que contemplen todos los costos. Se estima que los costos del sector se dividen entre combustibles (que representan un 40% del total), salarios (30%) y otros gastos como infraestructura o mantenimiento (30%).

Guía electrónica de carga

Por otra parte, tras el conflicto que en junio enfrentó a las gremiales del transporte de carga y el gobierno, con movilizaciones y cortes de rutas en distintos puntos del país, las partes continúan el diálogo para avanzar en la implementación de la Guía Electrónica de Carga, conocida como el “Gran Hermano” del sector por la cantidad de datos que requiere su registro.

Según indicó Asumendi, la ITPC espera una nueva convocatoria del Ministerio de Transporte (MTOP) para discutir particularidades de la implementación, mientras que Dorado aseguró que el gobierno está trazando los últimos detalles para que comience a funcionar durante el primer semestre del 2027.

El País intentó comunicarse con el director de Transporte, Felipe Martín, quien participa de las reuniones por MTOP pero no obtuvo respuesta. También se comunicó con fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) quienes indicaron que los negociadores no brindarán declaraciones.

Transporte de carga Foto: Darwin Borrelli.

Después de varios intentos por parte de los distintos gobiernos en los últimos años, en 2024 la administración de Yamandú Orsi volvió a volcar sus intenciones de establecer un sistema de control en el transporte de carga y lo hizo a través de la Guía Electrónica de Carga. La misma tiene previsto conocer —mediante la instalación de GPS en los camiones— cómo es la circulación de los vehículos, las cargas que trasladan y qué rutas recorren.

Sin embargo, la búsqueda por parte de los gobiernos para generar un marco legal y mantener cierta trazabilidad dentro del sector no es nueva. La Guía de Carga en Uruguay fue introducida en la ley de Presupuesto de 2001 con el objetivo de formalizar el trabajo en el sector y su control se realizaba de forma manual en formato papel. La misma incluía algunos campos obligatorios: datos del dueño de la carga, el dador de flete, datos del chofer, de los vehículos y las rutas con los puntos de origen y destino.

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) –liderado por Victor Rossi– impulsó el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac). El mismo preveía conocer el tipo de cargas transportadas, aspectos laborales vinculados al horario de trabajo y a los choferes, mediante GPS pero su implementación quedó sin efecto.

En su lugar, durante la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y la cartera a cargo de Luis Alberto Heber y José Luis Falero, fue concebido el Sistema de Gestión de Flotas (Sigeflot) como alternativa al mecanismo anterior pero tampoco llegó a implementarse.