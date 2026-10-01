Cae el uso de cajeros y cheques mientras crecen los pagos por celular y transferencias instantáneas

El informe del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al primer semestre de este año, que publicó el Banco Central (BCU) ayer, mostró que los pagos con tarjetas, transferencias bancarias y celulares , siguen ganando terreno frente al uso de efectivo y cheques.

El BCU elabora el Índice de Pagos Electrónicos vs. Tradicionales (IPET). En el primer semestre de este año, el IPET se ubicó en 81,9; lo que significa que el 81,9% de los montos operados fueron gestionados mediante medios electrónicos, consolidando la tendencia hacia la digitalización. En el primer semestre del año pasado, el IPET se ubicó en 79.

“El valor de los pagos minoristas alcanzó un nivel equivalente a siete veces el PIB (Producto Interno Bruto), con las transferencias representando el 86% del total, seguidas por los cheques (8%) y las tarjetas de pago (4%)”, señaló el informe del BCU.

En lo que refiere a la operativa del sistema de pagos minorista, las transferencias alcanzaron los 133 millones de operaciones en el primer semestre del 2026, lo que implicó un crecimiento interanual de 24%. El monto operado, medido en términos reales, se expandió 1% frente al mismo período de 2025.

Por otra parte, el Central destacó modificaciones en la Recopilación de Normas del Sistema de Pagos (RNSP), en las que se estableció un nuevo marco aplicable a las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE) y a los productos o servicios financieros que estas pueden canalizar a través de terceros, incluyendo alternativas para la rentabilización de saldos de usuarios. También se incorporaron disposiciones vinculadas a la información que las IEDE que deben proporcionar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, y se establecieron nuevos requerimientos al Marco de Ciberseguridad (MCU) 5.0 y a las condiciones aplicables a los administradores de terminales POS.

Tarjetas de crédito. Foto: Canva.

Asimismo, señaló que "durante el período el Directorio del BCU autorizó a dos IEDES a ofrecer a sus clientes servicios de inversiones minoristas, y autorizó a una entidad a desarrollar la actividad de procesador de medios de pago electrónicos".

A su vez, hubo récord de transferencias instantáneas con 42 millones de operaciones, dijo el Central que esto representa un incremento de 25% respecto del semestre anterior y de 90% respecto a igual periodo del año anterior.

Por su parte, las operaciones con cheques totalizaron 3 millones, registrando una disminución interanual de 12%, “consolidando la tendencia estructural de reducción en el uso de este instrumento”, señaló el reporte.

En términos reales, el monto operado mediante cheques se redujo 9% respecto al mismo período del año anterior.

“El cociente transferencia/cheque se ubicó en 44 en el semestre, consolidando la tendencia ascendente. Este indicador refleja que, por cada cheque emitido, se cursaron 44 transferencias a través de los sistemas, considerando tanto las operaciones interbancarias e intrabancarias como los cheques comunes y diferidos”, afirmó el BCU en el documento.

Por su parte, las tarjetas de débito lideraron el mercado con 298 millones de operaciones, con un aumento del 17% respecto al mismo período del año anterior, representando el 61% del total de transacciones. El monto total operado en Uruguay medido a pesos constantes verificó un incremento interanual del orden del 10%.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En tanto, las tarjetas de crédito superaron las 105 millones de operaciones, con un incremento interanual del 8%. El monto total operado en Uruguay medido a pesos constantes registró una suba de 6% frente a igual período del año anterior.

En tanto, el dinero electrónico “mostró un fuerte dinamismo: la cantidad de transacciones aumentó 43% interanual y el monto operado, medido en términos reales, se incrementó 23%”, remarcó el BCU.

En los canales y servicios de pago, el BCU observó un crecimiento de la operativa de los Proveedores de Servicios de Pago y Cobranza (PSPC), impulsado por las cobranzas, así como un aumento de los pagos web y móviles.

En contraste, disminuyeron las operaciones en cajeros automáticos (-7%) y las remesas enviadas (-6%).

"Finalmente, en términos de infraestructura, se registraron 147.423 terminales POS, 237 sucursales bancarias y 8.863 cajeros automáticos y dispensadores de efectivo", afirmó la institución en el documento.

Como parte de la Hoja de Ruta para el Sistema de Pagos del Uruguay, el directorio del BCU remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley para la creación del Sistema de Finanzas Abiertas (open banking), concebido como una infraestructura regulada, interoperable e interconectada. Esto permitirá a personas y empresas compartir de forma segura y con consentimiento previo sus datos financieros y de pagos con las instituciones.

“La iniciativa procura fortalecer los derechos de los usuarios sobre sus datos, promover la competencia, la innovación, la inclusión financiera y el acceso a nuevos productos y servicios, así como mejorar la eficiencia y resiliencia del sistema financiero y de pagos”, aseguró el BCU en el documento.

Asimismo, el anteproyecto asigna al Banco Central la regulación, supervisión y vigilancia del sistema, previendo una implementación gradual mediante la definición de estándares técnicos, entre otros.