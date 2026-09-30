Los salarios de los trabajadores en Uruguay subieron en agosto: ¿qué pasó con el poder de compra?

El Índice Medio de Salarios (IMS) de agosto 2026 registró una variación mensual de 0,32%, acumulada en el año de 5,14% y en los últimos 12 meses de 5,89%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística.

El Índice Medio de Salarios del sector privado presenta una variación mensual de 0,47%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Construcción” (+0,32%), “Enseñanza” (+0,06%) e “Industrias manufactureras” (+0,06%).

El IMS del sector público presenta una variación mensual de 0,05% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (+0,03%), “Empresas Públicas” (-0,01%) y “Gobiernos Departamentales” (+0,03%).

Trabajador de la obra en pista del Aeropuerto de Carrasco. Foto: Darwin Borrelli.

En salarios y compensaciones del sector privado, en los últimos 12 meses la suba fue de 6,73% y, por categorías, en ese lapso, se destacan construcción (+5,09%); comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y enseres domésticos (+6,48); hoteles y restaurantes (+5,68%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (+6,19%); enseñanza (+6,04%); intermediación financiera (+5,88%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una mínima suba de 0,07% en agosto de 2026, producto de una pérdida del poder de compra de los salarios del sector público (-0,19%) que fue contrarrestada por la ganancia del poder de compra de los salarios del sector privado (+0,23%).

En tanto, en los ocho meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 1,43%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 1,38% y entre los trabajadores del sector público aumentó 1,54%.

Si se miran los 12 meses cerrados a agosto, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 1,28%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 1,60% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 0,73%.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de agosto de este año, tuvo una suba de 0,35%, mientras en lo que va del año lleva un alza de 5,2% y en los últimos 12 meses de 6,04%.

