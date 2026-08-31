Los salarios de los trabajadores en Uruguay subieron en julio: ¿qué pasó con el poder de compra?
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó el dato del Índice Medio de Salarios (IMS) para el mes de mayo y también calculó el poder de compra.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos del Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al mes de julio de este año, donde observó una variación mensual de 0,9%, acumulada en el año de 4,8% y en los últimos 12 meses de 5,7%.
El IMS de los trabajadores del sector privado en julio de 2026 presentó una variación mensual de 1,31%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (+0,37%), “Industrias manufactureras” (+0,28%) y “Servicios sociales y de salud (+0,26%).
En el sector público, el IMS presentó una variación mensual de 0,18% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (+0,03%), “Empresas Públicas” (-0,01%) y “Gobiernos Departamentales” (+0,16%).
¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una suba de 0,83% en julio de 2026, producto de una suba del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (+1,24%) como del sector público (+0,12%).
En tanto, en los siete meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 1,36%. En el caso de los trabajadores del sector privado hubo una suba del Índice Medio de Salarios Real (IMSR) que fue de 1,15% y entre los trabajadores del sector público aumentó 1,73%.
Si se miran los 12 meses cerrados a julio, el IMSR se incrementó 1,39%. El poder de compra de los asalariados privados mejoró 1,59% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementó 1,03%.
Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de julio de este año, tuvo una suba de 0,98%, mientras en lo que va del año sube 4,83% y en los últimos 12 meses 5,86%.
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