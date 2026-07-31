El poder de compra de los sueldos en Uruguay cayó en junio por bajas en el sector público y privado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos del Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente a junio de este año, donde observó una variación mensual de 0,04%, acumulada en el año de 3,87% y en los últimos 12 meses de 5,16%.

El IMS de los trabajadores del sector privado en junio de 2026 presentó una variación mensual de 0,08%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (+0,03%), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones (+0,03%) y “Hoteles y restaurantes” (0,01%).

En el sector público, el IMS presentó una caída mensual de 0,03% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (-0,04%), “Empresas Públicas” (-0,01%) y “Gobiernos Departamentales” (0,01%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,33% en junio de 2026, producto de una pérdida del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (-0,29%) como del sector público (-0,41%).

En tanto, en los seis meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 0,52%. En el caso de los trabajadores del sector privado hubo una baja del Índice Medio de Salarios Real (IMSR) que fue de 0,09% y entre los trabajadores del sector público aumentó 1,61%.

Billetes de 500 pesos uruguayos. Foto: Archivo El País

Si se miran los 12 meses cerrados a junio, el IMSR se incrementó 0,88%. El poder de compra de los asalariados privados mejoró 0,81% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementó 0,98%.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de junio de este año, tuvo una suba de 0,04%, mientras en lo que va del año sube 3,81% y en los últimos 12 meses 5,25%.