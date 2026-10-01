A cuánto cerró el dólar en Uruguay al término de setiembre y qué pasó con la competitividad comercial

El dólar en Uruguay subió apenas en setiembre —en los hechos sigue “planchado” como en agosto—, explicado por el alza que tuvo el billete verde ayer. En el mes la moneda estadounidense subió 0,10% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con fin de agosto, luego que en julio había bajado 0,07%. A su vez, mejoró la competitividad de los productos uruguayos en agosto frente a sus socios comerciales.

En setiembre, de los 22 días de operativa, en 13 de ellas la divisa estadounidense se negoció a la baja y subió en las nueve jornadas restantes, aunque sobre todo en la primera quincena, las variaciones fueron mínimas.

La máxima suba diaria del billete verde se dio el 25 de setiembre (con un alza de 0,449%), mientras que la mayor baja del mes se registró el 28 de setiembre (con una caída de 0,29%).

Ayer la moneda estadounidense subió 0,12% y se negoció en promedio en $ 40,29. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,22 y $ 40,31 para finalizar en el máximo, con un incremento de 0,2% con respecto al cierre del martes.

En lo que va del año, el dólar aumenta 3,19%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en setiembre se realizaron un total de 1.047 transacciones por un monto equivalente a US$ 566 millones. Ayer el total de transacciones fue de 44 y se operaron un total de US$ 28,4 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,10 para la compra y $ 41,50 para la venta. En el mes, la moneda estadounidense tuvo un alza de 5 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,76% y cerró en 5,1809 reales. En el mes, el dólar en Brasil quedó estable (con una mínima baja de 0,01%), mientras que en el año retrocede 5,84%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,42% y finalizó en 1.517,52 pesos argentinos. Durante setiembre el dólar en Argentina subió 0,53% y en el año aumenta 3,98%.

Competitividad cambiaria

La competitividad externa de los productos uruguayos, medida a través del Tipo de Cambio Real (TCR), mejoró en agosto 0,41% respecto a julio, luego de dos meses consecutivos de caída, según los datos divulgados por el Banco Central (BCU).

Al comparar con agosto de 2025, es decir en términos interanuales, el TCR aumentó 5,3%, la sexta suba consecutiva.

La mejora de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en agosto respecto a julio, en relación con sus principales socios comerciales, se explica por la mejora con respecto a los países de afuera de la región (+0,97%) ya que hubo una caída respecto a los socios regionales (-0,28%).

En tanto, en la comparación interanual el TCR subió 2,31% frente a los socios de fuera de la región y 9,06% ante Argentina y Brasil.

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.

Cash colocó deuda en pesos

Ayer la financiera Cash volvió al mercado de capitales (había emitido en diciembre pasado) con la emisión del Fideicomiso Financiero Cash III, mediante el que colocó títulos de deuda y certificados de participación en pesos a través de la Bevsa por $ 700,2 millones (unos US$ 17,4 millones).

La operación comprendió tres series de títulos de deuda (A, B y C) y certificados de participación, todos en pesos. Los títulos de deuda presentan plazos de entre nueve y 10 meses, con vencimientos previstos para junio y julio de 2027, mientras que los certificados de participación tienen un plazo de dos años, con vencimiento en setiembre de 2028.

Cash.

En total, Cash colocó $ 586,7 millones en títulos de deuda (US$ 14,6 millones) y $ 113,5 millones (US$ 2,8 millones) en certificados de participación.

La demanda en el tramo mayorista para los títulos de deuda y certificados de participación fue de $ 949,1 millones mientras que la demanda de los pequeños ahorristas para los títulos de deuda fue de $ 307,7 millones. Así, la demanda total fue de casi el doble de lo colocado: $ 1.256,8 millones.

La serie A de los títulos de deuda tiene una tasa de interés anual de 11,5%, la serie B de 12,5% y la serie C de 13,5%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI,que elabora República AFAP, subió ayer 10 unidades y cerró en 76 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre el riesgo país subió 14 puntos, mientras que en el año aumenta 10 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en setiembre en 5,95%, por encima del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).