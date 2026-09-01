Las exportaciones de bienes de Uruguay caen 16% en agosto, con China como principal factor de la baja

En agosto, las exportaciones de bienes —incluidas las realizadas a través de zonas francas— cayeron 16% frente a igual mes de 2025 y totalizaron US$ 1.121 millones. La caída se explicó principalmente por menores ventas al exterior de carne bovina, soja y celulosa, según los datos publicados por el Instituto Uruguay XXI. No obstante, en el acumulado del año (de agosto de 2025 a agosto de este año), la caída fue más moderada (1%), con exportaciones que totalizaron US$ 8.939 millones.

Entre los cinco principales productos exportados en agosto, cuatro registraron caídas interanuales. Las ventas de soja fueron las que más cayeron frente a agosto del año pasado (70%), seguidas por los lácteos (-29%), la carne (-12%) y la celulosa (-9%). La única excepción fue el concentrado de bebidas, cuyas exportaciones crecieron 31% frente a agosto.

Pese a la caída interanual, la carne bovina fue el principal producto exportado en agosto, con ventas que alcanzaron los US$ 214 millones y representaron el 19% del total exportado por el país. De acuerdo con los datos de Uruguay XXI, el descenso fue mayor en volumen (se redujo 23%), mientras que la suba del precio internacional de la carne permitió compensar parcialmente esa caída. China y la Unión Europea (UE) concentraron más de la mitad de las ventas, con participaciones de 30% y 26%, respectivamente, aunque las exportaciones hacia ambos destinos cayeron. De forma contraria, las ventas a Estados Unidos crecieron 8% interanual al totalizar los US$ 51 millones.

La celulosa fue el segundo producto con mayor valor exportado en agosto, con ventas por US$ 205 millones, equivalentes al 18% del total. China fue el principal destino, con 41% de las colocaciones, seguida por la Unión Europea, con 33%. Las ventas hacia ambos mercados cayeron 6% y 8% interanual, respectivamente. En cambio, las exportaciones de celulosa a Estados Unidos aumentaron 9%, hasta alcanzar los US$ 23 millones.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

La soja ocupó el tercer lugar, con exportaciones por US$ 86 millones. Según Uruguay XXI, la fuerte caída ya estaba contemplada en las proyecciones para el año y está vinculada con el impacto de la sequía sobre la cosecha, cuya producción se estima que fue 50% menor a la de la temporada anterior. China concentró el 80% de las ventas de soja y sus compras también se redujeron cerca de 70% interanual.

Las exportaciones de productos lácteos, por su parte, alcanzaron US$ 64 millones, un 6% del total, y cayeron 29% frente a agosto de 2025. El descenso estuvo asociado principalmente a la menor colocación en África, donde las ventas se redujeron 64%. Si bien aumentaron las exportaciones hacia Brasil, México, Venezuela y Arabia Saudita, el incremento conjunto, de unos US$ 11 millones, no compensó la caída de US$ 36 millones registrada en las ventas a Argelia.

En tanto, las exportaciones de concentrado de bebidas totalizaron US$ 63 millones, también equivalentes al 6% del total. Guatemala fue el principal destino, con US$ 15 millones y una participación de 25%, seguido por Brasil (US$ 10 millones), México (US$ 7 millones) y Honduras (US$ 6 millones).

Principales destinos de exportación

China volvió a ubicarse como el principal destino de las exportaciones uruguayas en agosto, con ventas por US$ 245 millones, que implicaron una caída interanual de 46%. De acuerdo con Uruguay XXI, el mercado chino explicó buena parte del retroceso de las exportaciones del mes, con una incidencia negativa de 15%.

Carne bovina

Brasil se ubicó en segundo lugar, con compras por US$ 182 millones, lo que significó el 16% del total exportado, y registró un crecimiento interanual de 30%. El aumento estuvo impulsado en buena medida por las exportaciones de vehículos, que alcanzaron US$ 43 millones y crecieron 140%. También se destacaron los plásticos y sus manufacturas, con ventas por US$ 22 millones.

La Unión Europea fue el tercer principal destino, con exportaciones por US$ 165 millones, equivalentes al 15% del total, aunque registró una caída interanual de 11%. La celulosa y la carne bovina fueron los productos que concentraron el 74% de las colocaciones hacia ese mercado y ambos tuvieron una evolución negativa, con descensos de 8% y 27%, respectivamente. En tanto, la Unión Europea fue el principal destino de la madera y sus productos, con ventas por US$ 15 millones.

Estados Unidos ocupó el cuarto lugar, con exportaciones por US$ 125 millones, un aumento interanual de 15% y una participación de 11% en el total. La carne bovina y la celulosa tuvieron una evolución positiva, con ventas por US$ 51 millones y US$ 23 millones, respectivamente.

Turquía completó el grupo de los cinco principales destinos, con exportaciones por US$ 53 millones, 11% más que en agosto de 2025. El ganado en pie explicó el 60% de las ventas, con colocaciones por US$ 32 millones, que aumentaron 84% interanual.