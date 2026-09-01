Leve mejora en uno de los datos que sigue de cerca el gobierno y que puede verse afectado por El Niño

El déficit fiscal en 12 meses a julio bajó levemente y se ubicó en 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) —en los 12 meses a junio y en los 12 meses a mayo había sido 3,7% del PIB—, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno.

En una reciente comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone mencionó los créditos contingentes que tiene gobierno para hacer frente al impacto del fenómeno climático de El Niño por US$ 300 millones en 2026 y US$ 450 millones en 2027. Esos préstamos se activan solo si Uruguay lo requiere y si es el caso “pueden constituir desvíos en materia fiscal”, señaló.

El MEF aclaró que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a julio “se ubicó en 3,2% del PIB”.

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a julio de 3,2% del PIB se debió a que los “ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) acumulados a junio de 2026 representaron 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,6% del PIB”, añadió el MEF, manteniéndose respecto a los 12 meses a junio. El déficit equivale a unos US$ 3.084 millones.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, sobre la calle Colonia en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20260813, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,6% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a julio se ubicó en 1,2% del PIB (unos US$ 1.029 millones).

El pago de intereses de deuda subió 0,1% del Producto a 2,4% del PIB en 12 meses a julio, según indicó el MEF.

Los ingresos del gobierno central-BPS se incrementaron en 0,1% del Producto a 27,9% del PIB en 12 meses a julio.

Los gastos primarios alcanzaron a 28,7% del PIB en el año móvil cerrado a julio, mantieniéndose respecto a los 12 meses a junio.

Sede del Ministerio de Economía Leonardo Maine/Archivo El Pais

En tanto, el resultado de las empresas públicas en los 12 meses a junio fue de déficit de 0,1% del PIB, registrando una disminución de 0,1% del PIB respecto al acumulado anual cerrado a junio de 2026, debido al aumento de las existencias de crudo y derivados de Ancap”, explicó el MEF.