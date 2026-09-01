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Leve mejora en uno de los datos que sigue de cerca el gobierno y que puede verse afectado por El Niño

El déficit fiscal en 12 meses a julio se ubicó en 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) —en los 12 meses a junio y en los 12 meses a mayo había sido 3,7% del PIB—.

El País
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01/09/2026, 03:00
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Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante un evento de la Liga de Defensa Comercial.
Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El déficit fiscal en 12 meses a julio bajó levemente y se ubicó en 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) —en los 12 meses a junio y en los 12 meses a mayo había sido 3,7% del PIB—, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno.

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En una reciente comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone mencionó los créditos contingentes que tiene gobierno para hacer frente al impacto del fenómeno climático de El Niño por US$ 300 millones en 2026 y US$ 450 millones en 2027. Esos préstamos se activan solo si Uruguay lo requiere y si es el caso “pueden constituir desvíos en materia fiscal”, señaló.

El MEF aclaró que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a julio “se ubicó en 3,2% del PIB”.

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a julio de 3,2% del PIB se debió a que los “ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) acumulados a junio de 2026 representaron 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,6% del PIB”, añadió el MEF, manteniéndose respecto a los 12 meses a junio. El déficit equivale a unos US$ 3.084 millones.

Ministerio de Economia y Finanzas
Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, sobre la calle Colonia en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20260813, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,6% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a julio se ubicó en 1,2% del PIB (unos US$ 1.029 millones).

El pago de intereses de deuda subió 0,1% del Producto a 2,4% del PIB en 12 meses a julio, según indicó el MEF.

Los ingresos del gobierno central-BPS se incrementaron en 0,1% del Producto a 27,9% del PIB en 12 meses a julio.

Los gastos primarios alcanzaron a 28,7% del PIB en el año móvil cerrado a julio, mantieniéndose respecto a los 12 meses a junio.

MEF
Sede del Ministerio de Economía
Leonardo Maine/Archivo El Pais

En tanto, el resultado de las empresas públicas en los 12 meses a junio fue de déficit de 0,1% del PIB, registrando una disminución de 0,1% del PIB respecto al acumulado anual cerrado a junio de 2026, debido al aumento de las existencias de crudo y derivados de Ancap”, explicó el MEF.

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