¿Por qué el crédito no despega en Uruguay? Las posturas del BROU, Luis Porto y AEBU sobre financiamiento

Cómo hacer que el sistema financiero apoye el desarrollo, qué rol cumple el estatal Banco República (BROU), qué bancas debería mirar Uruguay como ejemplo, y por qué se debería disipar el riesgo de "capitales golondrina" en el país, fueron parte del debate en el evento “Un sistema financiero al servicio del desarrollo”, organizado ayer por el sindicato financiero AEBU, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Previo al evento AEBU había presentado un documento con propuestas para que sean incorporadas.

Según el sindicato, Uruguay tiene una macroeconomía estable y un sistema financiero solvente, pero que está poco orientado a la transformación productiva, además de tener un bajo nivel de crédito, un mercado de capitales subdesarrollado y concentrado en la deuda pública. También cuestionó en el documento que no exista un banco de desarrollo especializado.

Esto se abordó en el evento con la participación del presidente del BROU, Álvaro García, el director por Uruguay en el Banco Internacional de Desarrollo (BID), Luis Porto, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego y la economista e investigadora de la Universidad de la República (UdelaR), Jimena Castillo.

La presidenta de AEBU, María Eugenia Estoup, y el secretario general del gremio, Martín Ford, destacaron que “el sistema financiero no es solo un negocio” y defendieron que “vaya más allá” para ser más inclusivo.

“Las instituciones en el país, como el BROU, funcionan bien, pero no siempre tienen coordinación entre sí, como sí la tienen por ejemplo los holdings internacionales”, apuntó Ford.

María Eugenia Estoup, presidenta de AEBU.

Más allá de que el BROU fue elogiado, García salió varias veces en su defensa, sobre todo cuando aclaró que “el documento de AEBU cuestiona un poco al Banco República como banco de desarrollo, pero lo es. Está cumpliendo 130 años y tenemos fuertes roles para el desarrollo. Es un banco comercial, pero tenemos las dos patas. El BROU está donde otros no están, tenemos 130 sucursales en todo el país y, a esta altura del partido, las recorrí todas, y todo eso también es banco de desarrollo”.

García se refirió a la baja penetración del crédito: “En Uruguay tenemos que el crédito es el 31% del Producto Interno Bruto (PIB); eso en niveles comparativos es bajo y en niveles históricos también”.

“Es cierto que tenemos estos niveles de crédito sobre el PIB, pero con moras muy sanas, estamos partiendo de muy buena base. ¿Hay margen de crecimiento? Sí, lo hay, pero lo que sucede es que desde el Banco República no identificamos demanda insatisfecha. Este es un elemento que quiero introducir, porque no vemos grandes proyectos que no se estén dando por insuficiencia de financiamiento”, defendió.

Además, apuntó que, si hubiera necesidad de mayor financiamiento, el BROU tiene “espalda suficiente” para avanzar en esa línea (salvo por algunas restricciones normativas que pueda haber), considerando que esta institución tiene la mitad del patrimonio del sistema; esto es US$ 3.000 millones (a fin de julio pasado).

De todas formas, García dijo que tiene una visión de coincidencia, en términos generales, con el documento que presentó AEBU.

En tanto, Porto, que participó por videoconferencia, dio otro encare a por qué en Uruguay hay bajos niveles de crédito, yendo más allá de la posición de que “no existe una demanda insatisfecha de financiamiento de proyectos importantes” en el país.

“Hay un punto ciego en eso de que no hay proyectos, cuando habría que saber más por qué no los hay y cómo hacer para que emerjan”, lanzó. “La esencia de un sistema complejo es que las cosas nuevas emergen del sistema por la interacción entre las partes, no por acción de solo una de ellas; la pregunta es por qué no ha emergido una banca de desarrollo en Uruguay más similar a la que existe en los países desarrollados”, cuestionó.

Panelistas del evento de AEBU con Luis Porto (BID) en videoconferencia.

Para Porto las bancas más desarrolladas del mundo son las de Alemania y Corea del Sur, recomendándolas como casos a estudiar.

Destacó que el documento de AEBU es muy bueno en manejar sus propuestas como “ecosistema”, dado que con frecuencia se manejan “sectores”.

Para fortalecer las coordinaciones entre las instituciones, recomendó mapear las normas regulatorias y de supervisión del Banco Central y también de los mandatos específicos de las instituciones a coordinar, porque cada uno define perímetros y eso podría estar actuando como barrera. Además, “esa modificación puede hacer emerger una mejor gobernanza”, afirmó, apostando por un marco normativo que garantice no solo las coordinaciones sino el gestionar riesgos.

Cuestionamiento a las misiones

Otro asunto que generó cierta tensión en el evento fue la posición de Porto sobre las “misiones” que aparecen en la Estrategia Nacional de Desarrollo, generalmente defendidas sobre todo por los sindicatos de trabajadores.

“Si cuestiono las misiones, me van a mirar raro, pero bienvenida la insolencia política”, dijo distendiendo el momento.

El economista reconoció, entonces, como puntos fuertes de las misiones, que pueden tener dirección y ser capaces de identificar necesidades que sirven para el diseño de las políticas públicas. Pero advirtió que las misiones actúan con reglas y actores del status-quo, por lo que “eso puede bloquearlas, capturarlas o diluirlas”, opinó.

Es por ello que, a su entender, los resultados de las misiones quedan frecuentemente en el plano de acciones voluntaristas, con planteamientos que “terminan en el cajón de un escritorio” –dijo-, porque hay un vacío de poder. “La teoría del poder no está detrás de las misiones”, remarcó.

“Capitales golondrina” y más

Castillo puso de relieve el eje del documento de AEBU: el sistema financiero al servicio de la productividad del país. “El sistema debe acompañar la transformación productiva y no darle la espalda, como sucedió en algún momento”, manifestó.

Enumeró una larga lista de asuntos a mejorar (educación, apoyo al sector exportador, política fiscal, etcétera), destacando que la arquitectura financiera actual requiere “repensar lo macro” para evitar operaciones de carry trade (altamente especulativas) o la entrada de “capitales golondrina” (fondos que entran en forma temporal y no generan beneficios en el país).

A su turno, Porto procuró disipar la preocupación por los “capitales golondrina”, dado que generalmente las inversiones llegan a Uruguay por la estabilidad política y jurídica a largo plazo. “Nuestro petróleo son nuestras instituciones estables, con vecinos que no lo son”, redondeó.

Agencia Nacional de Desarrollo

Dorrego valoró los acuerdos y consensos en muchos temas financieros entre los distintos actores sociales de país, pero dijo que “también el gobierno deberá tomar sus propias definiciones”.

El tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo requiere inversiones y, en esa línea, Dorrego tomó un tema espinoso del documento, que es “¿quién paga la fiesta?”.

“La estabilidad financiera no es sinónimo de financiamiento para el desarrollo. Los activos de Uruguay (estabilidad, reglas claras, confianza) deben transformarse en instrumentos”, destacó. “No es un tema de socializar las deudas que las pagamos todos”, advirtió.

Finalmente, el presidente de ANDE habló sobre las tensiones que muchos asuntos están generando en el país, dado que la creación de una banca de desarrollo tiene que ver con un cambio cultural complejo, considerar políticas contracíclicas, no socializar solo el riesgo sino los beneficios, entre otros desafíos.