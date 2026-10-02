El dólar en Uruguay sube por segunda jornada consecutiva, se afianza sobre $ 40 y el riesgo país queda estable

El dólar en Uruguay subió ayer por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,44%, y se negoció en promedio en $ 40,463. El billete verde cotizó entre $ 40,40 y $ 40,50 para finalizar en $ 40,46. El valor de cierre se incrementó 0,37% respecto al del miércoles.

En lo que va del año la moneda estadounidense aumenta 3,64%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 53 operaciones por US$ 30,7 millones.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 15 centésimos y cerró en $ 39,25 para la compra y $ 41,65 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,52% y cerró en 5,2079 reales. En 2026, el dólar en Brasil retrocede 5,35%.

El economista de EE.UU., Steve Hanke, asesora en la iniciativa. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,38% y finalizó en 1.523,23 pesos argentinos. En el año lleva un alza de 4,37%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 76 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En 2026 el riesgo país aumenta 10 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.