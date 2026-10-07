El dólar sube en Uruguay, mientras el gobierno no convalida tasa y adjudica un monto menor al previsto en emisión en UI

El dólar en Uruguay subió ayer 0,18%, tras la caída del lunes, y se negoció en promedio en $ 40,166. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,15 y $ 40,20 para finalizar en el mínimo, 0,25% por debajo del cierre del lunes.

La moneda estadounidense cae 0,3% en el mes y sube 2,88% en el año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 45 operaciones por un total de US$ 27 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,32% y cerró en 4,9698 reales. En octubre cae 4,07% y en lo que va de 2026 retrocede 9,68%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,07% y finalizó en 1.520,30 pesos argentinos. En octubre sube 0,18% y en el año aumenta 4,17%.

Emisión de deuda, riesgo país de Uruguay y tasa de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en febrero de 2036. El monto licitado fue de 175 millones de UI (US$ 29 millones) y la demanda de los inversores alcanzó a 214 millones de UI (US$ 35,4 millones.

Dólares. Foto: Canva.

El gobierno optó por no convalidar una tasa mayor y el monto adjudicado fue de 146 millones de UI (US$ 24 millones), con un rendimiento de 3% anual.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cinco unidades y cerró en 68 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre, el riesgo país bajó ocho unidades, mientras que en 2026 sube dos puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.